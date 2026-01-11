Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El mundo de la música popular colombiana atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de las rancheras y los corridos en el país, quien falleció a los 34 años en un trágico accidente de avioneta ocurrido el sábado en la provincia de Boyacá, cerca de la localidad de Paipa. El siniestro dejó un saldo total de seis víctimas fatales, entre ellas el artista, su mánager y su fotógrafo personal.

La trágica premonición de Yeison Jiménez

Semanas antes de su muerte, Jiménez había contado públicamente que había soñado en tres oportunidades con un accidente aéreo en el que perdía la vida.

Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista en el programa Se dice de mí de Caracol TV, hoy adquieren un significado inquietante.

“Tres veces soñé esa mierda, tres veces… Dos veces en España y la tercera acá, que me mato en ese avión”, había confesado el cantante, visiblemente afectado. En su relato, describía cómo observaba la ciudad de Medellín desde el aire instantes antes de que la aeronave se precipitara. El artista reconocía que esos sueños lo habían llevado a atravesar momentos de angustia y depresión, y admitía que lo que más lo atormentaba era pensar en su hijo pequeño. “Pensaba en mi bebé”, dijo entonces, en palabras que hoy resuenan como una despedida anticipada.

El video de Yeison Jiménez donde describe que soñó con su propia muerte. Video: NA.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, el accidente se produjo alrededor de las 16:11 horas. Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la avioneta se habría dado vuelta durante la maniobra de despegue, impactando violentamente contra la pista, sin margen para que los ocupantes pudieran reaccionar. Las causas técnicas del siniestro permanecen bajo investigación.

Junto a Yeison Jiménez murieron Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, integrantes de su entorno cercano. La noticia provocó una ola de mensajes de dolor y homenaje por parte de colegas, seguidores y figuras del espectáculo.

De origen humilde, Jiménez trabajó como cargador en la Central Mayorista de Abastos de Bogotá antes de abrirse camino en la música. Compuso más de 70 canciones y alcanzó gran popularidad con temas como Aventurero y Te deseo lo mejor.

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez fallece en accidente de avioneta. Foto: EFE.

Su equipo lo despidió con un mensaje emotivo: “Yeison se va físicamente, pero su legado vive en sus canciones y en el amor de su gente”. En las próximas horas se informarán los detalles de los actos fúnebres.