Trágico accidente en Turquía. Foto: captura video X/IsraelVive1948

Un piloto de un avión de caza F-16 de las Fuerzas Aéreas turcas, identificado como el mayor Ibrahim Bolat, murió esta madrugada al estrellarse el avión poco después de despegar para una misión rutinaria, informó este miércoles el Ministerio de Defensa.

“Se ha determinado que nuestra aeronave se ha estrellado y se ha llegado hasta los restos. Nuestro piloto ha muerto”, indicó el ministerio en un comunicado.

El F-16 despegó de una base militar en el oeste de Turquía y se estrelló poco después del despegue, alrededor de las 00:50 hora local. El avión de combate cayó cerca de un tramo de la autopista Estambul-Esmirna, próximo al distrito de Karesi.

Trágico accidente en Turquía. Video: X/IsraelVive1948

Los restos quedaron esparcidos por una amplia zona y, tras el accidente, la autopista fue cerrada al tráfico y esta mañana los equipos continuaban trabajando en el lugar, según indicaron las autoridades.

El Ministerio de Defensa informó que se perdió el contacto por radio y el seguimiento por radar a partir de las 00:56 hora local, y que las causas del siniestro las investiga un equipo de evaluación de accidentes.

Antecedentes de accidentes con estos aviones

El avión de combate F-16 protagonizó otros accidentes en los últimos meses. En enero, un avión F-16 de Taiwán se estrelló en el mar durante una misión de rutina. El piloto fue dado por deapsarecido.

En agosto, en el aeropuerto de Sadków, a 100 kilómetros al sur de Varsovia, un piloto de combate se estrelló a bordo de un F-16 durante un entrenamiento. La aeronave perdió el control mientras ejecutaba una maniobra acrobática, cayó en picada y se incendió tras impactar contra la pista.

Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina

El accidente generó inquietud en torno a la flota de F-16 de Polonia, compuesta por 48 unidades en configuración Block 52. Apenas una semana antes, el país había firmado un acuerdo para modernizar estos cazas a la versión Block 70, considerada más avanzada.