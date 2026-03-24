Tragedia aérea en Colombia: sube el número de muertos a 68 y crece la polémica por el “avión chatarra”
El avión Hércules, comprado a Estados Unidos en 2020, se estrelló cerca de la frontera con Perú. La acusaciones de Petro a su antecesor.
El número de muertos por el accidente de un avión militar en el sur de Colombia se elevó a 68, según confirmó el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.
La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó poco después de despegar para cubrir la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.
“Nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, dijo Bustos en entrevista con la emisora Blu Radio, tras el hallazgo sin vida de dos de los cuatro desaparecidos.
El alcalde precisó que el avión transportaba a 128 personas entre militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía.
Bustos señaló que el avión cayó cerca de la pista, lo que facilitó que habitantes del municipio acudieran en forma rápida al lugar para auxiliar a los heridos.
“Los primeros que accedieron fueron la comunidad, llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad alcanzamos a salvar muchas vidas”, aseguró el alcalde.
Polémica por el “avión chatarra”
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltó que el avión accidentado tenía más de 40 años de servicio y había sido recibido en Estados Unidos por el su antecesor, Iván Duque.
En tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó que ya inició una investigación rigurosa y transparente para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible.
Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Fernando Silva, dio a conocer que la investigación técnica se realizará con acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, “para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente”.