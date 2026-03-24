Tragedia aérea en Colombia. Foto: EFE

El número de muertos por el accidente de un avión militar en el sur de Colombia se elevó a 68, según confirmó el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.

La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se accidentó poco después de despegar para cubrir la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

Tragedia aérea en Colombia. Video: EFE

“Nos acaba de subir el número de fallecidos a 68; 68 confirmados que tenemos en la morgue municipal”, dijo Bustos en entrevista con la emisora ​​Blu Radio, tras el hallazgo sin vida de dos de los cuatro desaparecidos.

El alcalde precisó que el avión transportaba a 128 personas entre militares del Ejército, tripulación de la Fuerza Aeroespacial y dos miembros de la Policía.

Tragedia aérea en Colombia. Foto: EFE

Bustos señaló que el avión cayó cerca de la pista, lo que facilitó que habitantes del municipio acudieran en forma rápida al lugar para auxiliar a los heridos.

“Los primeros que accedieron fueron la comunidad, llegaron y empezaron a sacar gente que pedía auxilio. Gracias a la reacción de la comunidad alcanzamos a salvar muchas vidas”, aseguró el alcalde.

Accidente de un avión militar en Colombia. Video: EFE

Polémica por el “avión chatarra”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y resaltó que el avión accidentado tenía más de 40 años de servicio y había sido recibido en Estados Unidos por el su antecesor, Iván Duque.

En tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó que ya inició una investigación rigurosa y transparente para esclarecer los hechos con la mayor celeridad posible.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Carlos Fernando Silva, dio a conocer que la investigación técnica se realizará con acompañamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, “para esclarecer con transparencia y rigor las causas del accidente”.