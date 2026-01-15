Sophie Turner ya es Lara Croft. Foto: Jay Maidment/Prime

Prime Video acaba de compartir una primera mirada de Sophie Turner como Lara Croft en la nueva serie “Tomb Raider” que comenzó su producción junto a Amazon MGM Studios. Tomando directamente elementos icónicos del personaje del videojuego, la imagen capturada en el backstage de la producción marca el pintapié inicial del rodaje de esta nueva saga de acción.

La serie está basada en la icónica franquicia de videojuegos “Tomb Raider”, que sigue las aventuras de la mundialmente conocida arqueóloga y aventurera Lara Croft. La producción está liderada por Phoebe Waller-Bridge (actriz y autora de “Fleabag”), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y showrunner de la serie. La creadora toma la versión más joven de la arriesgada cazadora de tumbas, mucho antes de la comehombres que encarnó Angelina Jolie en 2001 y poniendo distancia de la remake protagonizada por Alicia Vikander en 2018.

Un elenco de caras británicas conocidas

Un estelar elenco acompaña a la ex “Game of Thrones”, en su mayoría de intérpretes británicos. Entre ellos la actriz de “Alien” Sigourney Weaver; quien compusiera al padre de Draco Malfoy en la saga de “Harry Potter” Jason Isaacs; el protagonista de “Pennyworth” Jack Bannon; la inalterable Celia Imrie; el actor de “Wonka” Paterson Joseph; Bill Paterson de “La maldición de las brujas”; August Wittgenstein que trabajó en “The Crown”; John Heffernan de “Becoming Elizabet”; Martin Bobb-Semple; Sasha Luss y Juliette Motamed de “Halo”.

El elenco de Lara Croft incluye nombre conocidos del cine británico. Foto: Prime Video.

La serie se centrará en los orígenes de Lara Croft como arqueóloga aventurera, explorando sus primeros pasos, sus primeros descubrimientos y cómo se convierte en la heroína icónica, con un enfoque en la arqueología, la acción, los misterios ocultos y la vida de la joven antes de convertirse en una leyenda, todo bajo la visión con humor ácido y diálogos inteligentes de Waller-Bridge, quien también será parte del reparto.

Sin dudas será una reversión moderna del exitoso videojuego lanzado por la empresa también británica Core Design en 1996, que en su momento revolucionó los juegos 3D en consolas como Sega Saturn, PlayStation y PC, e introdujo a la icónica arqueóloga en una aventura de acción.