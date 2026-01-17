Graciela Borges hizo llorar a Fátima Florez en su obra de teatro en Mar del Plata:

Graciela Borges emocionó a Fátima Florez en Mar del Plata. Foto: RS FOTOS.

La temporada teatral de verano en Mar del Plata vivió una noche especial. Entre el público, una figura histórica del espectáculo argentino llamó la atención desde su ingreso a la sala: Graciela Borges. En su primera salida cultural durante su estadía en la ciudad, la actriz eligió presenciar Fátima Universal, el show encabezado por Fátima Florez, uno de los grandes éxitos del verano, que semanas atrás también había contado con la presencia de Mirtha Legrand.

Antes de que comenzara la función, Borges sorprendió con una confesión tan simple como honesta: nunca había visto a la humorista en escena. Sin embargo, esa distancia inicial se transformó rápidamente en admiración. Atenta a cada detalle, siguió el espectáculo con gestos de concentración y emoción, consciente de estar frente a una propuesta que despierta elogios dentro y fuera del ambiente artístico.

Graciela Borges se emocionó al ver a Fátima Florez en Mar del Plata. Video X @FarandulaShow

Fátima Universal se consolidó como uno de los títulos más convocantes de la temporada marplatense. Función tras función, el teatro se llena de espectadores que celebran la versatilidad de Florez, su despliegue físico y la calidad de la puesta. En ese contexto, la presencia de Borges sumó un condimento especial: la mirada de una referente indiscutida del cine y el teatro nacional.

Al finalizar la función, el encuentro entre ambas artistas fue el momento más conmovedor de la noche. Visiblemente emocionada, Graciela Borges no escatimó en elogios y se dirigió a la protagonista con palabras que resonaron en toda la sala: “Sos una artista de nivel internacional, mi admiración es total”. El reconocimiento impactó de lleno en Fátima Florez, que no pudo contener las lágrimas ante el gesto de una figura a la que admira desde siempre.

La escena fue celebrada por el público y por el elenco, y dejó una imagen potente del cruce entre generaciones que mantiene vivo al espectáculo argentino. Borges destacó no solo el talento de Florez, sino también su proyección internacional y el profesionalismo del show, subrayando la calidad artística de la propuesta.

La visita de Mirtha Legrand

Días antes, otra diva había marcado el pulso de la temporada. Mirtha Legrand eligió Fátima Universal como su primer espectáculo del verano 2026 en Mar del Plata, convirtiendo la función en un verdadero acontecimiento mediático. A la salida, y frente a las cámaras de Teleshow, la conductora fue contundente: “Me gustó muchísimo. La imitación de Fátima fue fantástica, me encantó”.

Desde el escenario del Teatro Roxy, Florez despliega un show intenso que combina homenajes a figuras internacionales como Lady Gaga y Michael Jackson, con íconos argentinos como Gilda y Susana Giménez. Consultada sobre el esfuerzo físico que implica ese despliegue, la artista fue sincera: “Lo doy todo. Son muchos personajes y muchas imitaciones, pero soy tan feliz arriba del escenario que no siento el cansancio”.

Ese nivel de exigencia también tiene impacto en lo físico. Florez contó que durante la temporada perdió varios kilos: “En esta obra un poquito más. Los vestuarios ya empiezan a bailotear. Hoy fueron cuatro kilos”, dijo entre risas. Además, destacó la energía especial que trajo la visita de Legrand: “La Chiqui trae suerte, eso es indudable”.

Más allá del escenario, la humorista mantiene un vínculo cercano con su público. “Le dedico casi una hora a las selfies con la gente, es parte del show”, explicó. Después de cada función, reserva un momento exclusivo para saludar y sacarse fotos con espectadores que llegan desde distintos puntos del país, cerrando cada noche con el mismo entusiasmo con el que sube a escena.