A los 98 años, Mirtha Legrand “votó con ilusión” en un colegio de Palermo

La conductora emitió su sufragio en el barrio porteño. En tono chistoso, contó que se vistió “con los colores de la patria” y hasta chicaneó con el rating que tuvo en la noche del sábado con su programa.

Mirtha Legrand emitió su sufragio en el barrio porteño de Palermo, donde expresó que “votó con ilusión” y que estaba “muy contenta”.

Luego de que en mayo de este año, en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires no haya votado, la conductora asistió acompañada y comentó que estaba anoticiada de que cambió la forma del sufragio y que le explicaron como era la nueva boleta.

“Voto con ilusión. Estoy contenta de venir, me dan ganas de llorar, pero de alegría”, expresó.

En tono chistoso, contó que se vistió “con los colores de la patria” y hasta chicaneó con el rating que tuvo en la noche del sábado con su programa. Por último, antes de subirse a su auto para regresar a su vivienda, manifestó: “Espero que siempre haya libertad para votar”.

Elecciones 2025: hasta qué hora se puede votar

Los colegios electorales abrieron sus puertas a las 8:00 de la mañana y los electores se podrán acercar hasta las 18:00 de la tarde. En caso de que el horario de cierre llegue y aún haya personas queriendo votar, deberán esperar su turno y podrán hacerlo.

Aquellos que no se hagan presentes en la escuela para el horario de cierre, se arriesgan a ser sancionados con una multa por inasistencia a las elecciones.

Aunque el horario de votación finalice a las seis de la tarde, la veda electoral se extiende hasta las nueve de la noche, horario a partir del cual las restricciones establecidas dejarán de tener efecto.