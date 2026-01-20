Brooklyn, David y Victoria Beckham. Foto: Instagram.

La imagen de familia perfecta de los Beckham quedó completamente destruida tras las últimas declaraciones de Brooklyn, hijo mayor de David y Victoria, en sus redes sociales. El joven acusó a sus padres de manipulación, control mediático y de intentar sabotear su matrimonio con Nicola Peltz.

El último escándalo que persiguió al clan Beckham estalló cuando los usuarios notaron que el matrimonio había dejado de seguir a su hijo y a Nicola, su esposa, en Instagram, poco antes de la Navidad.

“Guardé silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, lo que me ha dejado sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó en su descargo.

El descargo del hijo de David y Victoria Beckham. Foto: Instagram.

En su texto, Brooklyn fue contundente al referirse a sus padres: “No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida. Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací. Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a gastos de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”.

Brooklyn aclaró los rumores sobre el sabotaje a su matrimonio y el conflicto por el vestido de Nicola Peltz

El hijo mayor de los Beckham derrumbó el rumor más grande sobre el distanciamiento de su familia. Según habían difundido distintos medios europeos, el origen de la interna familiar habría sido porque su esposa “no quiso” usar un diseño original de Victoria en el día de su boda, aunque había declarado a la prensa su intención de hacerlo.

“Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda y no han parado. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”, reveló.

Brooklyn, hijo mayor de David y Victoria. Foto: Instagram/brooklynpeltzbeckham

Además, el joven confiesa que sus padres intentaron sobornarlo semanas antes de la boda para que cediera los derechos de su nombre, algo que él rechazó porque perjudicaría su futura familia con Peltz, marcando un punto de quiebre financiero y emocional: “Mi negativa afectó el día de pago y nunca me han tratado de la misma manera desde entonces”.

Desde que unió lazos con la multimillonaria, comenzaron a circular varios rumores sobre lo que pasó puertas adentro del casamiento. Uno de ellos era que el cantante Marc Anthony había llamado a Victoria “la mujer más hermosa de la noche”, en vez de a su esposa, lo que desencadenó que Nicola rompiera en llanto en el día de su boda.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ y ‘no era familia’. Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, recibí un sinfín de ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya. Incluso, mis hermanos fueron enviados a atacarme en las redes sociales, antes de que finalmente me bloquearan de la nada el verano pasado”, escribió.

“Mi madre saboteó mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una romántica canción de amor. Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida. Queríamos renovar nuestros votos para poder crear nuevos recuerdos del día de nuestra boda que nos traerán alegría y felicidad, no ansiedad ni vergüenza”, relató.

El descargo del hijo de David y Victoria Beckham. Foto: Instagram.

Por otro lado, Brooklyn denunció un ensañamiento de su familia contra Nicola: “Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia, sin importar cuántos hayamos intentado unirnos como uno solo. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras que, claramente, tenían la intención de incomodarnos a ambos”.

Por último, negó que la causante del distanciamiento familiar sea su esposa, más bien fueron los múltiples desprecios que sufrió desde que inició su relación: “La narrativa de que mi esposa me controla es completamente al revés. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todos queremos paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia”.