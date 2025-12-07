Video: el baile de Lionel Messi en los festejos del Inter Miami tras ser campeones de la MLS

Un video difundido en redes sociales mostró a la Pulga en un “trencito” del que también formaban parte David Beckham y Rodrigo De Paul.

El Inter Miami, campeón de la MLS. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El Inter Miami se proclamó campeón de su primera MLS tras ganarle por 3-1 al Vancouver en la final de liga, en el adiós al fútbol de Sergio Busquets y Jordi Alba. Así, el proyecto de David Beckham y los hermanos Mas, que recreó en Miami y en la MLS al Barcelona de Pep Guardiola, alcanzó su mayor éxito deportivo. Eso, obviamente, merece un festejo a la altura.

El Inter Miami, campeón de la MLS. Foto: EFE

Para celebrarlo, tras toda la ceremonia de premiación en la cancha, los jugadores y dirigentes estuvieron acompañados de sus respectivas familias en una fiesta privada que se desarrolló en un lujoso salón de Miami.

En las redes sociales se filtró una grabación que muestra al inglés David Beckham participar de un trencito junto con los jugadores al ritmo de la cumbia. En la fila aparecen Leo Messi, Rodrigo De Paul y otros jugadores argentinos del plantel como Gonzalo Luján y Marcelo Weigandt.

El baile del Inter Miami campeón. Video: X @cosafortuitaa

A la espera de iniciar sus vacaciones, los del Inter Miami están pendientes de la decisión del club sobre un posible desfile en las próximas horas en la ciudad para celebrar la victoria. Luego, se tomarán unas semanas de descanso antes de concentrarse de nuevo en enero con el objetivo de preparar para la temporada 2026, que comenzará en febrero y será la última en un año natural, antes de que la MLS adopte en 2027 el calendario europeo.

Lionel Messi, el más feliz tras el campeonato de la MLS

Pese a ser el futbolista más ganador de la historia, el título conseguido con el Inter Miami no es uno más para Lionel Messi, quien se mostró eufórico en su cuenta de Instagram. El argentino dejó un mensaje muy emotivo tras el título: “¡Somos campeones de la MLS! Desde que llegué a Miami soñaba con este día“, escribió.

“De a poquito fuimos creciendo, mejorando y construyendo algo especial hasta llegar a este campeonato”, escribió y siguió: “Gracias a mi familia y a todos los hinchas por el apoyo, a todo el equipo, el staff y la dirigencia de Inter Miami por la ambición y el laburo que pusieron”, publicó.