“Perdí al amor de mi vida”: Luciano Castro confirmó su separación de Griselda Siciliani tras el “guapa-gate”
El actor se mostró dolido tras el fin de la relación con la protagonista de Envidiosa. Mirá el video en la nota.
El escándalo del verano involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y el “guapa-gate” que dio que hablar a toda la prensa del espectáculo.
Tras rumores, confirmaciones y nuevos presuntos casos de infidelidad, los rumores de una separación crecen minuto a minuto.
Ante esto, el actor habló con Pia Shaw y fue contundente: “Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”, contó la periodista desde Mar del Plata en A la Barbarossa.
“Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil”, aseguró. Y agregó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.
El “guapa-gate”, el desencadenante
La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani fue el tema del verano: el actor intentaba conquistar a otra mujer con un audio hablando en tono español.
Castro salió a dar explicaciones y aseguró sentirse muy avergonzado.
El acento español forzado y su frase “Hola Guapa”, dirigida a su amante transformaron la polémica en un fenómeno viral.