“Perdí al amor de mi vida”:

Luciano Castro. Foto: Redes sociales

El escándalo del verano involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y el “guapa-gate” que dio que hablar a toda la prensa del espectáculo.

Tras rumores, confirmaciones y nuevos presuntos casos de infidelidad, los rumores de una separación crecen minuto a minuto.

Luciano Castro habló sobre los rumores de separación de Griselda Siciliani. Video: Gentileza Telefe.

Ante esto, el actor habló con Pia Shaw y fue contundente: “Me dijo que perdió al amor de su vida, y que se mandó una gran cagada”, contó la periodista desde Mar del Plata en A la Barbarossa.

“Estaba arrepentidísimo de todo lo que viene pasando dentro de toda esta situación, que es muy difícil”, aseguró. Y agregó: “Interpreto que no están nada bien entre los dos”.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

El “guapa-gate”, el desencadenante

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani fue el tema del verano: el actor intentaba conquistar a otra mujer con un audio hablando en tono español.

Castro salió a dar explicaciones y aseguró sentirse muy avergonzado.

El audio de Luciano Castro. Video X @porquetendencia

El acento español forzado y su frase “Hola Guapa”, dirigida a su amante transformaron la polémica en un fenómeno viral.