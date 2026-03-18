Evangelina Anderson. Foto: Instagram.

Luego de su separación con Martín Demichelis, Evangelina Anderson mostró una faceta poco conocida. En una reciente entrevista con Martín Cirio, la modelo abrió su corazón y reveló, con sinceridad, los detalles de uno de los momentos más complicados de su vida privada.

Lejos de la frialdad con la que se estaba tratando el tema de su separación, Evangelina habló con mayor profundidad. “Cuando me separé, se me cayó el mundo encima. Fue una decisión que tomé yo, pero… ¿Cómo explicarte? Yo creo mucho en Dios, y en el universo, y en las energías y en todo eso”, reveló.

Evangelina Anderson habló de su separación de Martín Demichelis con Martín Cirio.

La modelo reveló el sentimiento que atravesó tras ponerle fin a su matrimonio con el deportista: “Yo lo que sentí fue que Dios me sacó la venda de los ojos, y yo con esa venda me até el pelo, y ahora me veo más linda, y menos ciega”.

“Yo pensaba que hay cosas peores. Lo primero que pensé es ‘tengo mi familia sana, viva’. Pensás cosas positivas porque son momentos duros”, añadió. Su separación generó impacto tanto en el plano de lo mediático como en el privado. Además, contó que ante el dolor se refugiaba en sus hijos. “Cuando estaba mal, me refugiaba en mis hijos”, remarcó Evangelina.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis. Foto: Instagram.

Divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la millonaria cifra que deberán dividir tras separarse

Tras 18 años de relación, el matrimonio avanza en el divorcio, por lo que hay que realizar la división de bienes. Tiempo atrás se conoció la millonaria cifra que se pondrá en juego durante el trámite que puede desatar polémicas. “A mí me dicen que este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, indicó Guillermo Favale en el programa A la tarde.

Y detalló con respecto a los números a dividir durante el divorcio: “Hablé con alguien muy cercano a Demichelis y su entorno vinculado al fútbol y me decía ‘acá hay para dividir más de 50 millones de dólares’”.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson cuando eran pareja. Foto: Instagram @evangelinaanderson.

Cabe recordar que Martín Demichelis realizó una exitosa carrera en Europa, tras dejar River Plate. El exfutbolista tuvo pasos por clubes de primer nivel como Manchester City de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania. “Estamos hablando de una carrera élite en Europa”, siguió el periodista.

“Nosotros por ahí a los futbolistas les perdemos el rastro y la cuenta bancaria, pero Demichelis jugó más de 10 años en la élite europea, siempre con ella al lado”, recordó sobre el dinero ganado, que luego siguió con su carrera como entrenador.

“¿Toda la plata la generó al lado de Evangelina o él generó parte cuando aún no estaban casados o luego de separarse? Fueron 17 años de matrimonio. Está en cuestión ver si le corresponde o no. Acá hay que poner los números arriba de la mesa. Ir a las fechas, ir a los papeles, ir a las propiedades, ir al dinero en efectivo”, completó.

Evangelina Anderson en el estadio Más Monumental. Foto: Instagram.

Según agregó, ante la consulta de la conductora Karina Mazzocco, “para la gente que representa a Demichelis” no se debe dividir a la mitad el patrimonio de la pareja, por los ingresos generados por el entrenador.

Justamente, en una publicación junto a sus hijos tras hacerse pública la separación, Evangelina Anderson había escrito que “tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.