Dirigida por Dolores Fonzi: “Belén” es la película elegida para representar a Argentina en los Oscar 2026

El film se estrenó el pasado 18 de septiembre y actualmente compite en el Festival de San Sebastián.

El elenco de "Belén" en el Festival de Cine de San Sebastián. Foto: EFE

En un evento llevado adelante por la Academia de Cine de la Argentina, se eligió a “Belén” como la película que representará a Argentina en los premios Oscar 2026 y los Goya. El anuncio acerca del film dirigido por Dolores Fonzi fue realizado en un cocktail que tuvo la conducción de Graciela Borges.

Otras candidatas para quedarse con la representación argentina eran “Homo Argentum” (Mariano Cohn y Gastón Duprat), “La Mujer de la Fila” (Benjamín Ávila) y “Algo Viejo, Algo Nuevo, Algo Prestado” (Hernán Rosselli). Sin embargo, “Belén” se impuso ante sus rivales.

"Belén", la primera seleccionada para representar a Argentina en la candidatura a los Oscars 2026. Foto: Instagram

Habitualmente, cerca de 100 países presentan largometrajes para competir en los Oscar cada año. Esta vez, la primera reducción de películas se anunciará el próximo martes 16 de diciembre, donde quedarán las 15 mejores, según la Academia.

Finalmente, el jueves 22 de enero se conocerán a las cinco nominadas en la categoría de Mejor Película Extranjera de los Oscar.

El domingo 15 de marzo se desarrollará la icónica ceremonia desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos.

Hasta el momento, solo dos películas argentinas pudieron llevarse una estatuilla: “La historia oficial” en 1986 y “El secreto de sus ojos” en 2010.

Además, otras que llegaron a la nominación fueron “La tregua” de 1975, “Camila” de 1985, “Tango, no me dejes nunca” de 1999, “El hijo de la novia” de 2002, “Relatos Salvajes” de 2015 y “Argentina, 1985″ de 2023.

El secreto de sus ojos

“Belén” cuenta la historia verídica de una joven de Tucumán que fue acusada erróneamente luego de padecer un aborto espontáneo. Tras pasar por un juicio, logró la absolución y su caso llega a la pantalla grande.

Además de la selección para competir en los Oscar y los Goya, actualmente se encuentra en competencia en el Festival de San Sebastián, que finaliza el próximo sábado 27 de septiembre.

El estreno de “Belén” se dio en cines, el pasado jueves 18 de septiembre. Una vez que complete el ciclo en las salas, estará en Amazon Prime Video, aunque todavía no hay información acerca de la posible fecha de salida.