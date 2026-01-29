Melania Trump

Este viernes 30 de enero (en una fecha inusual, ya que los estrenos de cine suelen ser los jueves) llega a las salas de Argentina el documental “Melania”, sobre la vida de la dos veces Primera Dama de los Estados Unidos, esposa de Donald Trump.

“Melania” ha generado mucha expectativa en la industria del entretenimiento y la política, porque el director Brett Ratner tuvo acceso privilegiado a la Primera Dama aún antes de que Donald Trump fuera consagrado nuevamente presidente de los Estados Unidos, en enero de 2025.

Así, acompaña a la exmodelo como un testigo mudo, desde los momentos cruciales antes del cargo actual, y la sigue en su camino hacia la Casa Blanca.

Melania Trump estrena su documental en cines. Foto: Amazon MGM Studios

La producción, que se hizo luego de un acuerdo valorado en U$S 40.000.000 con Amazon MGM Studios, la muestra como protagonista absoluta de la transición hacia la Casa Blanca.

La enorme cifra es el monto más alto que pagó Amazon para adquirir un contenido y, según The Wall Street Journal, el 70% (U$S 28.000.000) fue directamente a los bolsillos de Melania Trump.

De qué habla el documental “Melania”

A lo largo de una hora y 44 minutos, el espectador podrá ver a la protagonista en escenas clave junto a su círculo inmediato y su esposo, subrayando la atención al detalle sobre su papel en la preparación de la ceremonia inaugural.

En un momento la ya primera dama sorprende al encarar a la cámara antes de ingresar a la Rotonda del Capitolio y decirle al espectador: “Aquí vamos otra vez”.

También se documentó su traslado entre Mar-a-Lago en Palm Beach, Trump Tower en Nueva York y la sede del equipo de transición en Washington DC, mostrando el diseño de su vestido de gala para el baile inaugural y la sesión fotográfica para su retrato oficial.

Se ve la interacción de la pareja y cómo ella lo ayuda en los discursos. La producción incluye imágenes desde el interior de la Casa Blanca y encuentros con dignatarios, además de sumar registros inéditos de reuniones críticas y comunicaciones privadas. Invita a “ser testigo de la historia en desarrollo” y promete permitir el ingreso al mundo de Melania Trump “mientras ella orquesta los planes de la inauguración, sortea las complejidades de la transición en la Casa Blanca y retorna a la vida pública con su familia”. Siempre se la ve elegante y en los ambientes más sofisticados.

Se viene la serie de Melania

El estudio confirmó que el documental forma parte de una estrategia de contenido que incluirá, tras su paso por salas, una serie documental de tres episodios en Prime Video, en la que se dará seguimiento a la vida de esta mujer en las tres sedes en las que reparte actualmente su vida: Nueva York, Palm Beach y la capital estadounidense, tras la victoria electoral de 2024.

Además es una lavada de cara para el Brett Ratner, cuyo regreso a grandes producciones en Hollywood se concretó con esta cinta luego de un período de alejamiento tras las acusaciones de mala conducta publicadas en 2017 por el Los Angeles Times. Accedió a dirigir este documental por un pedido expreso de Donald Trump, con la esperanza de que esta franquicia Tuviera relevancia. De más está decir que tanto Ratner como Melania producen la película.

Algunos rasgos de la vida de Melania

Melania Knavs, hoy Trump, nació en un pequeño y pintoresco pueblo de Eslovenia llamado Novo Mesto, un 26 de abril de 1970. Creció en el seno de una familia de clase media. Su padre, Viktor Knavs, trabajaba en el sector automovilístico, mientras que su madre, Amalia, era diseñadora de ropa. Poco después de su nacimiento, la familia se mudó a Sevnica, donde comenzó sus primeros trabajos como modelo mientras estudiaba arquitectura. Carrera que abandonó por el modelaje y las oportunidades que le ofrecía.

Vivió en Milán y París, hasta que en 1996 decidió mudarse a Nueva York donde, en 1998, conoció a Trump. De esa relación nació en 2006 su hijo Barron. El 20 de enero de 2017, sucedió a Michelle Obama como la primera dama de los Estados Unidos. En 2010 la esposa de Trump lanzó su propia línea de joyería, Melania Timepieces and Jewelry. También comercializó una colección de cuidado de la piel que se vendía en tiendas de departamentos. Desde la Casa Blanca dicen ahora que las ha discontinuado.

En enero de 2025, la víspera de la investidura de su marido, Melania Trump lanzó su propia criptomoneda llamada “$MELANIA”. Esta iniciativa sigue a la de su marido, el token “$Trump”. Para septiembre del año pasado su capitalización bursátil rondana los U$S 200.000.000.