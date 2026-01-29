Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela “se abrirán muy pronto” y ordenó, tras una conversación con la mandataria encargada Delcy Rodríguez, que el proceso comience hoy mismo.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela”, garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

Trump afirmó que le había dado “instrucciones a Sean Duffy (secretario de Transporte) y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto y para que los aviones puedan volar a Venezuela”.

En noviembre, antes de la operación que constó en el secuestro de Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país sudamericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA en sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso (“notam” en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación “potencialmente peligrosa” en la región de Maiquetía “a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”.

Detención de Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida”, decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

“Algunos quieren regresar, y podrán hacerlo”

Por otro lado, Trump mencionó a la comunidad venezolana en Doral, Miami, y aseguró que está “muy emocionada” por la noticia.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo”, subrayó el mandatario.

American Airlines, la primera compañía en reanudar los vuelos entre EEUU y Venezuela

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones entre EEUU y Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en el año 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Este mismo jueves, la compañía confirmó que será la primera firma en reanudar los vuelos entre ambos países.

Avión de American Airlines. Foto: NA.

“American Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer el servicio directo entre Estados Unidos y Venezuela. La aerolínea se mantiene en estrecho contacto con las autoridades federales y está lista para iniciar vuelos a Venezuela, a la espera de la aprobación del gobierno y las evaluaciones de seguridad”, indicó la empresa n en un comunicado.

“Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos, y estamos listos para renovar esta increíble relación”, declaró Nat Pieper, Director Comercial de American Airlines, y sumó “Al reanudar el servicio a Venezuela, American Airlines ofrecerá a los clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios y comercio con Estados Unidos”.