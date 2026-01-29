Karina Mazzocco fue amenazada de muerte.

Karina Mazzocco abrió este martes su programa A la Tarde (América TV) con un fuerte testimonio: denunció haber recibido amenazas de muerte. La gravedad de la situación llevó a que las autoridades legales del canal realizaran una denuncia formal, lo que derivó en la intervención de la Policía de la Ciudad y en el inicio de una investigación judicial.

La causa quedó radicada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8 del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal Maximiliano Vence, y se investiga bajo la carátula de “amenazas”.

Los mensajes que recibió Karina Mazzocco de amenaza de muerte

Durante la emisión, la conductora mostró al aire los mensajes intimidatorios que llegaron al número de WhatsApp de la producción, un canal habitualmente utilizado por la audiencia para enviar historias personales. Los textos incluían amenazas explícitas como: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”.

Karina Mazzocco fue amenazada de muerte. Foto: América TV.

El remitente anónimo también envió imágenes perturbadoras: la foto de un hombre empuñando dos armas con el rostro tapado y otra de una pistola cargada, acompañada por un mensaje aún más violento: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Además, la persona que envió los mensajes intentó comunicarse telefónicamente con la conductora y dejó otro mensaje intimidante: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. Días antes, el programa había abordado un tema relacionado con la familia del ex futbolista.

El posible motivo de las amenazas

Desde la producción de A la tarde explicaron que las amenazas comenzaron a llegar horas después de una emisión en la que se entrevistó a Gonzalo Nannis, hermano de Mariana Nannis y tío de Alex, Charlotte y Axel Caniggia. En esa nota, Gonzalo, una persona de perfil bajo, habló sobre conflictos familiares y brindó detalles que involucraron a su sobrino Axel.

Frente a la escalada de intimidaciones, Mazzocco aclaró en vivo que no entiende el origen de la reacción. “Ayer no se habló de esta persona de manera descalificatoria. Fue dentro del contexto de una historia. Yo no dije que Axel Caniggia fuera un delincuente ni nada por el estilo”, remarcó.

Uno de los ejes centrales de la investigación es establecer la identidad del autor de las amenazas. Si bien en las imágenes aparece un hombre armado, su rostro fue cubierto al mostrarse en televisión. “Tenemos que proteger la identidad de esta persona porque no sabemos si es realmente quien envió el mensaje o incluso si se trata de un menor de edad”, explicó la conductora.

Alex Caniggia. Foto: Instagram.

Según relató Mazzocco, la denuncia fue realizada el mismo día de los hechos y uno de los primeros avances fue determinar el origen del número telefónico, que habría sido localizado en la zona de Glew.

Visiblemente afectada, la conductora expresó al aire su angustia: “Esto nunca me pasó en la vida. Es una sensación horrible, muy incómoda. Evidentemente, algo del contenido que compartimos ayer molestó, y mucho”. También deslizó que las amenazas podrían estar relacionadas con otros temas sensibles que suele abordar el programa, como testimonios de mujeres que reclaman justicia en casos de violencia de género.

Para cerrar, Mazzocco dejó en claro su preocupación: “La denuncia ya está hecha y hay gente investigando, pero esto es un desastre. Es una situación muy fea”.