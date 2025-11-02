“Callar por miedo y por amor”: el infierno de Juanita Tinelli tras denunciar amenazas de muerte y recibir un botón antipánico

La modelo realizó un descargo a través de su cuenta de Instagram y eliminó a Marcelo Tinelli de las redes. Los motivos.

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Juanita Tinelli reveló que recibió amenazas de muerte y, por esa razón, realizó una denuncia formal ante la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal. Además, compartió un extenso descargo en su cuenta de Instagram, donde brindó más detalles sobre la situación.

Aunque prefirió no dar a conocer la identidad de la persona responsable, la modelo dejó entrever que las agresiones están motivadas por el odio hacia su padre. Debido a esto, contó que decidió tomar cierta distancia de su familia y de algunas decisiones vinculadas al conductor.

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Según informó Laura Ubfal, tras la presentación de la denuncia, la Justicia resolvió otorgarle de manera urgente un botón antipánico y la instruyó sobre el funcionamiento de este dispositivo de seguridad.

El descargo de Juanita Tinelli en Instagram

En las últimas horas, Juanita Tinelli publicó un mensaje en sus redes sociales en el que se refirió por primera vez a la denuncia que realizó. En su texto, la hija de Marcelo Tinelli habló sobre el miedo, el silencio y la importancia de establecer límites personales tras haber sido víctima de amenazas.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo”, comenzó la modelo de 22 años, que también sorprendió al eliminar de sus redes sociales al empresario y conductor.

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

Acto seguido, Juanita reveló que fue víctima de amenazas, pero prefirió no dar detalles: “Eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”, expresó y reflexionó sobre la exposición mediática que conlleva su apellido.

Juanita Tinelli. Foto: Instagram @juanittinelli1

“No busco odio ni comprensión total. Hablo porque necesito hacerlo, porque guardar silencio ya no es opción. Mi papá una vez me dijo que, si algo me da miedo, vaya hacia eso. Que detrás del miedo está la fuerza más grande. Y hoy se lo agradezco, porque tenía razón: detrás de este miedo está mi verdad, mi voz y mi derecho a vivir”, concluyó.