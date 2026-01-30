Murió la actriz Catherine O'Hara. Foto: Pinterest.

La actrizCatherine O’Hara, reconocida por sus papeles en Schitt’s Creek, Home Alone y Best in Show,falleció este viernes a los 71 años.

“Mi pobre angelito”, la clásica serie de películas de los años 90 protagonizada por Macaulay Culkin, fue uno de sus clásicos más recordados. ¿Cómo verlo?

Mi Pobre Angelito. Foto: Disney+

Dónde se puede ver “Mi pobre angelito”

La plataforma de Disney+ tiene disponibles las dos primeras películas de la franquicia, que son las más conocidas. Para poder verlas hay que suscribirse a la plataforma.

Además, Disney+ tiene en su lista otros clásicos navideños como “La Magia de la Navidad”, “El Diario de Greg: ¡Navidad Sin Salida!”, “Amadrinhada”, “Una Navidad con Los Muppets” y “El Extraño Mundo de Jack”.

Mi Pobre Angelito. Foto: Sira Música

Curiosidades sobre la casa de “Mi Pobre Angelito”

La casa donde se grabó “Mi Pobre Angelito” está situada en el pintoresco barrio Winnetka, Illinois, y en la actualidad sigue siendo una de las principales atracciones después de más de tres décadas.

La icónica fachada ha sido fotografiada millones de veces y mantiene su atractivo visual, con detalles especialmente elegidos por el director Chris Columbus para esa película mítica de la Navidad.

La mansión de "Mi Pobre Angelito". Fuente: Wikimedia commons

Desde su estreno en 1990, la casa fue objeto de admiración y visitas, sobre todo durante esta época del año. Allí, los turistas la ven por fuera, debido a que se trata de una propiedad privada.

La mansión, con sus seis habitaciones y seis baños, se destaca por su aire clásico y detalles arquitectónicos distintivos que remiten a la época navideña.

La casa de Mi Pobre Angelito. Foto: Airbnb

Durante el rodaje de “Mi Pobre Angelito”, la casa no solo fue un escenario icónico, sino también el hogar de la familia Abendshien. Ellos conocieron al director de locaciones cuando este residía en otro lugar y se convirtieron rápidamente en parte de la historia de la película, ya que cedieron su casa, mientras se hospedaban en un departamento de la producción.