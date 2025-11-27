Películas navideñas a toda hora: los dos canales para maratonear todo el día hasta enero

Una combinación romance y espíritu festivo se adueñó de la pantalla chica para distraer la mente con historias livianas que ayudan a pasar un buen rato. Lifetime, Studio Universal y Universal Cinema traen estrenos y reposiciones para todos los gustos, incluso infantiles.

La temporada navideña ilumina las pantallas con 24 horas de películas navideñas, románticas y emotivas. Con estrenos destacados en Lifetime y Studio Universal, el espectáculo promete amor, risas y sorpresas, ideal para desconectar y celebrar las fiestas con alegría.

Al sintonizar el televisor en alguno de estos canales, la pantalla de llena de nieve, personas vestidas de verde y rojo, y un componente romántico que no puede faltar en este tipo de tramas. Muchas ya las viste, y a veces vale la pena volverlas a mirar, todo sea por vaciar un poco la mente de las preocupaciones cotidianas.

Películas navideñas de estreno en Lifetime

Entre los estrenos más fuertes de Lifetime, en su ciclo Xmas Movies, hay dos películas protagonizadas por Teri Hatcher, la actriz de “Louis y Clark” y de “Desperate Housewives”: “Navidad en el Chalet” y “Cómo enamorarse en Navidad”, que se verán por Lifetime el domingo 30 de noviembre una detrás de la otra.

La primera a las 19.30 y la otra a las 22. Aquí la actriz comparte protagonismo con el canadiense Dan Payne. La particularidad de estas historias es que en una él hace del “chico malo” mientras que en la otra se convirte en el “chico bueno”.

El canal Lifetime se encuentra en Telecentro en el canal 426 y en alta definición (HD) en el canal 1082.

Cómo enamorarse en Navidad. Foto: Lifetime

“Tengo un montón de tradiciones en mi casa, cocino y hago juegos. Las fiestas son una época hermosa para reunirse. Nos recuerdan que la amistad, la familia, celebrar con comida y bebidas, son las mejores partes de la vida", contó Hatcher sobre la Navidad.

“Es una oportunidad para crear más recuerdos con la gente que amás. Por ejemplo, mi hija, mi mamá y yo tenemos una tradición desde hace bastante tiempo: cada diciembre elijo un nuevo juego de pijamas iguales, y la mañana de Navidad las tres los usamos para abrir regalos y desayunar”, dijo en una conferencia con medios de Latinoamérica.

52 películas navideñas para maratonear hasta enero

Asimismo, el especial de Navidad de Lifetime, que se puede ver todos los días hasta el 6 de enero y durante las 24 horas, cuenta con 52 películas exclusivas, entre las que se encuentran el estreno de siete títulos internacionales y dos producciones originales realizadas en Guadalajara, México.

Así, el sábado 29, a las 22, llega una de estas producciones originales: “Dulce Amor Para Navidad”, que cuenta cómo los socios de una cadena de medialunas se quedan sin repartidor y uno de ellos lo reemplaza, siendo flechado al conocer a la dueña de un café que es su clienta.

Dulce amor. Foto: Lifetime

Entre otros estrenos destacados de noviembre se incluyen “Última Oportunidad en Navidad”, protagonizada por Alli Chung y Michael Brown; “Un Príncipe Para la Navidad” (13/12 a las 22), con Steve Byers, Cindy Sampson y Holly de Barros; “Aviones, Trenes y Árboles de Navidad” (20/12 a las 22), con Olivier Renaud, Kathryn Davis, Richard Waugh y Ashton James; y “Un Suéter Para la Navidad” (7/12 alas 22), con Kirsten Comerford, Matt Wells y Ai Barrett.

El 6 de diciembre a las 22 Lifetime presentará el estreno de su otro título producido en Guadalajara: “Decora Mi Navidad”, que cuenta la historia de una arquitecta especialista en interiorismo que divide su tiempo entre el trabajo y la crianza de su hijo. Sin embargo, en las fiestas, la carga laboral ha aumentado y no quiere fallarle al cliente y mucho menos a su hijo, quien le ha hecho un difícil pedido a Santa.

Aviones, trenes y árboles de Navidad. Foto: Lifetime

Y el sábado 13 de diciembre a las 22 llegará la producción latina “Una Navidad en familia”, con Renata Manterola: entre galletas torcidas, viejos villancicos y tazas de café compartidas, la familia descubre que los verdaderos milagros no se compran: se preparan en familia, se sirven con cariño y se disfrutan juntos. Porque cuando el amor y el perdón se encuentran, el hogar vuelve a encender su luz. Y entonces comprendemos que no hay nada como la Navidad... ni nada como compartirla con quienes amamos.

Un suéter para Navidad. Foto: Lifetime

Para acompañar de manera especial la Nochebuena y el día de Navidad, el canal presenta una selección de historias que celebran el amor en todas sus formas: desde encuentros que van y vuelven, como en “Cuatro Navidades y un amor”, protagonizada por Arielle Kebbel, hasta romances que nacen de manera inesperada, como en “La Navidad Soñada”, “Muy soltera en Navidad”, “El Vuelo Antes de Navidad”y “Nublado con Posibilidades de Navidad”.

También se destacan búsquedas emotivas que despiertan recuerdos, como la de “El Regalo de Navidad”, además de historias centradas en los vínculos familiares y el espíritu de la temporada, como “El Reemplazante de Santa”, junto a propuestas ideales para acompañar las celebraciones.

Un príncipe para la Navidad. Foto: Lifetime

El ciclo culminará el 6 de enero con el tradicional maratón “Recoge tu Arbolito”, que reunirá las mejores Lifetime Xmas Movies para despedir la temporada.

Romances y una de terror: 73 películas navideñas en Studio Universal

Especialistas en celebrar la navidad todo el año, Studio Universal tiene sus estrenos cada sábado a la noche. El ciclo Navilovers 2025 se extiende hasta el Día de Reyes (y quizás más), transmitiendo películas de la temática durante las 24 horas del día.

El canal Studio Universal se encuentra en la posición 1045 de la grilla de canales de Telecentro y 1018 (HD).

Emiten una selección de los largometrajes más populares del género en ¡73 títulos! Entre los que se cuentan “Santa Tell Me”, “Christmas On Call”, “The Christmas Quest” con Lacey Chabert y la preciosa historia coral británica “Love Actually”. También incorporan largometrajes especiales para ver con los niños como “El Grinch”, “Elf” y la animada “Sherlock Gnomes”.

Last Christmas. Foto: Universal +

Por su parte Universal Cinema resume sus estrenos en dos grandes historias para celebrar las fiestas con emoción, romance… y un toque de terror. Así suman algunos estrenos en pantalla chica con estrellas reconocidas mundialmente: “Last Christmas: otra oportunidad para amar”, protagonizada por Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson y Michelle Yeoh, un comedia romántica inspirada en la música de George Michael con múltiples emisiones a lo largo de diciembre. El 5 a las 14:55, el 9 a las 22, el 14 a las 11:20, el 24 a las 20:20 y el 29 a las13:55. También se la podrá ver en Studio Universal.

Pero sin dudas la sorpresa de la temporada la dará “Krampus: el terror de la Navidad”, un celebrado film de horror navideño protagonizado por Adam Scott, Toni Collette, David Koechner y Allison Tolman, que tendrá dos emisiones destacadas el 17 de diciembre a las 20:25 y el 22 a las 15:10, como una propuesta irresistible para quienes buscan una dosis de oscuridad, suspenso y un giro inesperado en pleno espíritu navideño.

Last Christmas. Foto: Universal +

Vale la pena recordar que Universal Cinema es una de las señales premium de Universal+ que está disponible dentro de un pack especial de Telecentro.