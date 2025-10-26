Lewis Hamilton confesó que visitará la Argentina: cuál será el destino elegido por el heptacampeón de la Fórmula 1
En la previa del Gran Premio de México, el heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, declaró que visitará la Argentina en el futuro y reveló cuál será su destino albiceleste.
“Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina”, expresó el piloto británico, durante una entrevista con ‘ESPN’.
En cuanto a su destino en territorio argentino, Hamilton detalló al respecto: “Quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.
Justamente, la visita al país del heptacampeón del mundo podría concretarse en los próximos días, en la previa del Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo el 9 de noviembre.
El recuerdo de Hamilton a su perro Roscoe
“Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... El viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 13 años”, recordó Hamilton sobre su perro Roscoe, quien murió recientemente.
En este triste contexto, el piloto británico describió que “ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días“.
Y remarcó: “En todas las Navidades iba a la montaña con él y jugamos en la nieve. No tengo eso ahora”. Sobre la posibilidad de tener otra mascota, confesó: “No puedo reemplazarlo, no es auto”.
“No puedo simplemente conseguir uno nuevo. Él era mi hijo”, concluyó Hamilton, resaltando la importancia que tuvo Roscoe durante toda su vida, uno de sus mejores amigos fuera de la F1.
Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre
Fórmula 1: las posiciones del Campeonato de Pilotos
- Oscar Piastri (McLaren): 346 puntos
- Lando Norris (McLaren): 332
- Max Verstappen (Red Bull): 306
- George Russell (Mercedes): 252
- Charles Leclerc (Ferrari): 192
- Lewis Hamilton (Ferrari): 142
- Kimi Antonelli (Mercedes): 89
- Alexander Albon (Williams): 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Fernando Alonso (Aston Martin): 33
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Esteban Ocon (Haas): 28
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Oliver Bearman (Haas): 20
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 18
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0