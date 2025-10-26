Lewis Hamilton confesó que visitará la Argentina: cuál será el destino elegido por el heptacampeón de la Fórmula 1

El piloto británico, que actualmente corre para Ferrari, manifestó su intención de visitar el país tras un paso efímero en diciembre de 2022, cuando llegó hasta la Antártida. También, recordó con angustia y cariño el fallecimiento de su perro Roscoe.

Lewis Hamilton aseguró que visitará la Argentina. Foto: Reuters (Eloisa Sanchez)

En la previa del Gran Premio de México, el heptacampeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton, declaró que visitará la Argentina en el futuro y reveló cuál será su destino albiceleste.

“Estuve un solo día. Quiero estar más tiempo en Argentina. Fui hasta la Antártida, por eso fui a Argentina”, expresó el piloto británico, durante una entrevista con ‘ESPN’.

Lewis Hamilton (izquierda) y Charles Leclerc (derecha).Raquel Cunha Foto: Reuters (Raquel Cunha)

En cuanto a su destino en territorio argentino, Hamilton detalló al respecto: “Quiero conocer la Patagonia. Ese será mi próximo lugar”.

Justamente, la visita al país del heptacampeón del mundo podría concretarse en los próximos días, en la previa del Gran Premio de Brasil, que se llevará a cabo el 9 de noviembre.

El recuerdo de Hamilton a su perro Roscoe

“Lo extraño tanto. Nunca extrañé tanto a alguien en mi vida... El viernes fue su cumpleaños. Hubiera cumplido 13 años”, recordó Hamilton sobre su perro Roscoe, quien murió recientemente.

En este triste contexto, el piloto británico describió que “ahora voy a casa y su cama está ahí, sus juguetes están ahí. No los moví, así que veo cosas que me recuerdan a él todos los días“.

Roscoe, el perro de Lewis Hamilton. Foto: Reuters (Andrew Boyers)

Y remarcó: “En todas las Navidades iba a la montaña con él y jugamos en la nieve. No tengo eso ahora”. Sobre la posibilidad de tener otra mascota, confesó: “No puedo reemplazarlo, no es auto”.

“No puedo simplemente conseguir uno nuevo. Él era mi hijo”, concluyó Hamilton, resaltando la importancia que tuvo Roscoe durante toda su vida, uno de sus mejores amigos fuera de la F1.

Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre

Gran Premio de Catar - 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre

McLaren, bicampeón del Campeonato de Constructores de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Edgar Su)

Fórmula 1: las posiciones del Campeonato de Pilotos