Griselda Siciliani y Luciano Castro

Lo que comenzó como un gesto romántico y público de Luciano Castro para reconquistar a Griselda Siciliani terminó convirtiéndose en un fenómeno de redes sociales.

Ahora, la curiosidad se desplazó de los protagonistas hacia la logística: ¿cuánto cuesta y cómo se gesta un “operativo perdón” de estas características?

El pasacalles en la puerta de la casa de Griselda Siciliani. Foto: Agencia NA (Intrusos).

El encargado de despejar las dudas fue Leo Moscato, el letrista detrás de la obra, quien brindó detalles exclusivos en una entrevista para América.

Durante la charla, el panelista Martín Salwe presentó a Moscato como el autor del “pasacalle del siglo”. Sin demasiados rodeos, el comerciante reveló el valor de mercado de un trabajo con semejante repercusión:

El precio: Un promedio de 100 mil pesos.

La filosofía del autor: A pesar de la cifra, Moscato aseguró que su motor es la pasión por el oficio: “Me encanta el arte, hasta lo haría gratis”, confesó ante las cámaras.

El boceto y la autoría “anónima”

Uno de los puntos más llamativos fue la planificación detrás del cartel. Lejos de ser una decisión impulsiva de último momento, el mensaje contaba con una estrategia clara.

Moscato confirmó que el cliente —a quien se refirió entre risas como alguien que “no quiere ser quemado”— le envió un boceto cerrado.

Griselda Siciliani y Luciano Castro. Fotos: Instagram.

“Estaba súper bien pensado ese pasacalle. Todo excelente. No había nada que cambiarle”, señaló el realizador, destacando que el tono romántico, la elección de los colores y la brevedad del texto fueron claves para el éxito del pedido. “A veces menos es más: menos palabritas, más repercusión”, analizó sobre el impacto mediático que tuvo la frase dedicada a Siciliani.

Luciano Castro. Foto: Redes sociales

Aunque evitó nombrar directamente a Castro para resguardar la “confidencialidad” de su cliente, su reacción pícara ante las preguntas del panel dejó en claro que el galán estuvo detrás de cada detalle del cartel que hoy es tendencia.