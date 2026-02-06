Heated Rivalry, serie de HBO Max. Foto: Instagram

Hay series que generan furor incluso antes de su estreno. Un buen ejemplo es el de Heated Rivalry, una apasionante historia de amor entre dos jóvenes, que acaba de tener su desembarco en Argentina y el resto de Latinoamérica.

Esta serie llega a las pantallas a través de HBO Max, lo que genera mucha expectativa por las reseñas y la repercusión que tuvo en su país natal, Canadá. La producción vio la luz originalmente en dicho país, a través de la plataforma local Crave.

Cuándo se estrenó Heated Rivalry en HBO Max

Basada en la saga de libros Game Changers, de la escritora Rachel Reid, la serie tiene seis capítulos que despertaron interés del público juvenil. Pasión, competencia y un romance secreto es la combinación perfecta para hallar el éxito de Heated Rivalry.

Si bien HBO ya cuenta con la producción en su catálogo para Estados Unidos, este viernes 6 de febrero fue el estreno en Latinoamérica.

Más allá de que no se emitió de manera oficial en Argentina, muchas personas se toparon con breves clips en redes sociales, como con el adelanto, con reseñas positivas.

De qué trata Heated Rivalry, la serie que se estrena en HBO Max

La serie se llevó muchos elogios desde su llegada en Estados Unidos y Canadá. Está protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, quienes interpretan a Shane Hollander e Ilya Rozanov, respectivamente.

Bajo la dirección de Jacob Tierney, guionista, director y productor canadiense, relata la historia de amor entre dos hombres que son jugadores de hockey profesional, que compiten entre sí en la Major League Hockey.

Más allá de que tienen una clara rivalidad en la pista, puertas adentro viven una relación muy pasional y secreta, con las complejidades que deben afrontar.

La serie cuenta con seis capítulos y marca un salto absoluto en la carrera de Hudson Williams y Connor Storrie, ya que hasta el momento no habían tenido papeles de relevancia total, como es el caso de Heated Rivalry.

Pocos días después de su estreno en Canadá, se confirmó la realización de la segunda temporada, aunque hasta el momento no hay detalles acerca de la fecha de estreno.