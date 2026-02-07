El spin-off de “El Encargado” ya tiene fecha de filmación:

"El Encargado". Foto: NA.

La serie de “El Encargado”, protagonizada por Guillermo Francella, fue un auténtico éxito. Por este motivo, Disney+ expandirá el universo de Eliseo (Francella) con otro protagonista: Matías Zambrano, el polémico abogado del protagonista principal.

“Zambrano”, el spin-off que seguirá la historia del letrado interpretado por Gabriel “Puma” Goity, comenzará a filmarse en marzo de 2026. A diferencia de la ficción original, centrada en las maniobras de Eliseo, la producción apostará por un tono más crítico.

Según adelantó el “Puma” Goity, la trama profundizará en el costado más turbio del personaje y en sus vínculos con el mundillo judicial, un universo que apenas había sido insinuado en la historia principal, focalizada estrictamente en las aventuras de Eliseo.

Guillermo Francella y Gabriel "Puma" Goity en "El Encargado". Foto: Disney+.

En una reciente entrevista con el canal de streaming Núcleo, Goity confirmó que Gastón Duprat y Mariano Cohn, creadores de “El Encargado”, ya están trabajando en el guion, que comenzará a filmarse casi en simultáneo con el estreno de la temporada 4 de la serie principal.

“Permitirá explorar zonas narrativas que no encajaban del todo en el tono de ‘El Encargado’, pero que funcionan perfectamente para un personaje como Zambrano, cuya presencia siempre dejó entrever un trasfondo incómodo y lleno de grises”, indicó Goity.

Por último, el actor y comediante argentino de 65 años, dejó un comentario que ilusionó a todos los fanáticos de “El Encargado”, ya que, según cree, la cuarta temporada no será la última de la exitosa serie de Disney+.

La cuarta temporada de “El Encargado”

La cuarta temporada de “El Encargado”, que ya está grabada, llegará a la plataforma de Disney+ en la primera mitad de 2026. Francella vuelve a ponerse en la piel de Eliseo, y contará con un total de siete capítulos.

Además de Francella y Goity, el elenco combina históricas figuras como: Gastón Cocciarale y Viviana Puerta, quienes vienen de las temporadas anteriores, y se suman Arturo Puig y Luis Brandoni, quienes aportarán giros claves.