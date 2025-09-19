El Encargado estrena su cuarta temporada en Disney+: cuándo llega

Además del estreno en la plataforma, la exitosa serie llegará a la televisión abierta, llevando su humor y trama a un público más amplio. Todos los detalles.

El Encargado. Foto: Disney+.

Guillermo Francella atraviesa un gran año tras el éxito de Homo Argentum, que generó amplio debate político y cultural. Ahora, es momento de que vuelva a ponerse en la piel de su personaje más icónico de los últimos años: Eliseo Basurto en El Encargado.

En este marco, las expectativas por El Encargado 4 son cada vez mayores, ya que la serie se ganó el corazón y las risas de los argentinos. Ahora, la gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo será su estreno?

El Encargado, Guillermo Francella. Foto: X

El Encargado 4: nueva temporada y un elenco renovado

Disney confirmó oficialmente que El Encargado contará con una cuarta temporada. La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, no solo conquistó a la audiencia argentina, sino que también obtuvo reconocimiento internacional, incluyendo una nominación a los Premios Emmy Internacional.

Con nuevos integrantes en el elenco y escenarios renovados, la historia del portero más famoso de la televisión promete volver a sorprender a los espectadores.

El Encargado. Foto: Disney+

Junto a Francella, el elenco principal continuará con Gabriel “El Puma” Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale. Además, participarán artistas invitados, entre los que destaca Arturo Puig.

También contará con Luis Brandoni, habiéndose grabado en locaciones de Pilar, Florencio Varela y el barrio porteño de Belgrano. Además, se confirmó que Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld volverán a retomar sus papeles de temporadas pasadas, reforzando el cruce entre humor, misterio y crítica social que caracteriza a la serie.

Darío Barassi en El Encargado. Foto: Disney+

¿Cuándo llega El Encargado 4 a Disney+?

Según informaron, las grabaciones ya están en marcha y el estreno en Disney+ se espera para la segunda mitad de 2025, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más anticipados del año. Considerando que aún quedan tres meses para que termine el año, es probable que el estreno se produzca en noviembre o diciembre, ya que en octubre sería demasiado pronto y no se ha realizado ningún anuncio oficial.

Por otro lado, se sabe que en 2026 la serie también llegará a televisión abierta, y será El Trece quien la emita, aunque aún no se precisó la fecha exacta.