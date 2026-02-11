Ricardo Darín. Foto: NA.

Luego de la confirmación del nacimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó, Ricardo Darín envió un mensaje y brindó algunos detalles de su nieto.

En diálogo con Europa Press, el actor reveló el nombre de su nieto y cómo están de salud. “Por suerte, los dos están muy bien. Todo salió fantástico, es muy chiquitito. Estamos todos muy felices”, expresó.

Luego Ricardo no tuvo problema en contar el nombre que eligieron el Chino Darín y Úrsula Corberó para su hijo: Dante. “Es un nombre con mucho significado”, contó el actor.

Chino Darin y Úrsula Corberó

Además, este martes, en diálogo con Luis Bremer a través del programa Desayuno Americano, el actor reveló que el bebé nació el 9 de febrero cerca del mediodía en Barcelona, España.

“Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que las 11 y algo. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, expresó a través del mensaje.

Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez

Este lunes, Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez en Barcelona, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Si bien la noticia trascendió tras filtrarse en los medios españoles, por el momento no hubo mayores detalles por parte de su entorno más cercano.

La primicia fue confirmada a través del programa Y ahora Sonsoles del canal español Antena 3, uno de los más importantes de allí. La panelista Lorena Vázquez informó: “Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Úrsula Corberó en Barcelona”.

Úrsula Corberó se convirtió en madre por primera vez. Foto: Instagram @ursulolita

Luego, la periodista reveló información que sorprendió a varios: “Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires”. Durante los últimos días, la pareja se había mostrado muy feliz y realizando las últimas compras para recibir a su bebé.