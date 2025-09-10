Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

El actor habló con Perros de la Calle y compartió el momento feliz que está viviendo su familia y la nueva etapa que atraviesan.

Ricardo Darín. Foto: NA.

Este martes el Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaron la llegada de su primer hijo. En ese contexto, Ricardo Darín contó cómo se enteró de la gran noticia y habló sobre la felicidad que tiene por la llegada de su nieto.

“Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, contó en entrevista con Perros de la Calle.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo. Video: X/UrbanaPlayFM

Luego, Andy Kusnetzoff le contó cómo se lo había dicho su hijo, y con humor respondió: “Así”. “¿Pero te mandó un WhatsApp? Porque es un momentazo eso”, agregó el conductor.

“Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes, que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”, explicó Ricardo Darín.

Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron el embarazo con un divertido posteo

Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo junto al Chino Darín. Lo hizo en redes sociales, con una foto mostrando su pancita y acompañada de una frase que dice: “Esto no es IA”. Acompañó el mensaje con una carita llorando de emoción y un corazón.

Úrsula Corberó está embarazada Foto: Instagram @ursulolita

La protagonista de La casa de Papel posó desde un sillón blanco con un camisón de maternidad en el mismo tono en donde se ve la prominente panza.

La noticia generó furor entre sus seguidores, quienes se mostraron muy contentos con la noticia.