Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez:

Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: Instagram.

Este lunes, Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez en Barcelona, marcando el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Si bien la noticia trascendió tras filtrarse en los medios españoles, por el momento no hubo mayores detalles por parte de su entorno más cercano.

La primicia fue confirmada a través del programa Y ahora Sonsoles del canal español Antena 3, uno de los más importantes de allí. La panelista Lorena Vázquez informó: “Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Úrsula Corberó en Barcelona”.

Luego, la periodista reveló información que sorprendió a varios: “Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires”. Durante los últimos días, la pareja se había mostrado muy feliz y realizando las últimas compras para recibir a su bebé.

Úrsula Corberó está embarazada Foto: Instagram @ursulolita

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

En diálogo con Perros de la calle, Ricardo Darín contó cómo se enteró de la gran noticia y habló sobre la felicidad que tiene por la llegada de su nieto.

“Estamos muy contentos, muy felices, todos, la familia y los amigos. Una de las cosas que más te reconfortan es ver cómo a mucha gente le causa alegría, porque en el medio de tantas noticias para atrás, una linda noticia hace que la gente se ilumine”, contó en entrevista con Perros de la Calle.

Ricardo Darín contó cómo se enteró de que va a ser abuelo. Video: X/UrbanaPlayFM

Luego, Andy Kusnetzoff le contó cómo se lo había dicho su hijo, y con humor respondió: “Así”. “¿Pero te mandó un WhatsApp? Porque es un momentazo eso”, agregó el conductor.

“Hace rato que lo sé. Ahora tomó estado público, pero fue todo normal. Como suele ocurrir en estas cosas, me dijo que estaban en esa situación, que esperaban al tercer mes, que es lo que indica la prudencia. Ahí empezamos a estar expectantes todo el tiempo. Los días corrían, venían los exámenes, las ecografías y estamos muy felices de que todo está muy bien”, explicó Ricardo Darín.