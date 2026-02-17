El Chino Darín y Úrsula Corberó Foto: Instagram @ursulolita

La llegada de Dante, el primer hijo de Úrsula Corberó y el actor argentino Chino Darín, ha revolucionado tanto a fans como a medios en España y la Argentina. La actriz, que desde el nacimiento mantenía un perfil bajo, decidió finalmente compartir su primera imagen como mamá, un gesto que generó una ola de mensajes de cariño y emoción en las redes.

Una presentación simple, íntima y cargada de emoción

A través de una historia de Instagram, Corberó publicó una fotografía que muestra un paseo por las calles de Barcelona junto al cochecito de su bebé. Aunque decidió no revelar aún el rostro de Dante, la postal transmite cercanía, ternura y la serenidad de esta nueva etapa. La actriz acompañó la imagen con una frase breve pero contundente: “Hola. Soy mami”, una línea que bastó para conmover a sus millones de seguidores.

En la foto se la ve con su característico look relajado, usando gafas de sol y un abrigo negro largo, mientras empuja el cochecito bajo el sol invernal europeo. La sencillez de la escena destaca aún más la intimidad del momento y la decisión de mostrar su maternidad desde un lugar natural y auténtico.

Chino Darín y Úrsula Corberó. Foto: Instagram.

Un nacimiento lleno de expectativas y un presente entre dos países

Dante nació el 9 de febrero en Barcelona, ciudad natal de la actriz. Aunque inicialmente la pareja tenía planes de que el bebé naciera en Buenos Aires, la decisión final priorizó la comodidad y el deseo de Corberó de estar en su tierra y rodeada de su entorno cercano.

Por su parte, el Chino Darín vivió el nacimiento con profunda emoción, aunque debió regresar rápidamente a la Argentina para retomar compromisos laborales. El actor reconoció que fue difícil separarse tan pronto de su familia, pero aseguró que hará lo posible por regresar en cuanto pueda para reencontrarse con su hijo y su pareja.

Úrsula Corberó volvió a las redes tras ser madre Foto: Redes sociales

La reacción de los seguidores y la familia Darín

La foto fue celebrada por fans y colegas de todo el mundo, quienes esperaban ansiosos este primer gesto público de la actriz desde el nacimiento. El mensaje de Corberó, cargado de emoción y simbolismo, terminó de confirmar el inicio de su nueva vida como madre.

Además, en los días previos al parto, un pequeño “descuido” en redes sociales ya había despertado rumores sobre el género del bebé. Clara Darín, hermana del actor, publicó sin querer una imagen que mostraba un body celeste, lo que muchos interpretaron como la confirmación de que el bebé sería varón. Finalmente, vino al mundo Dante, tal como especulaban sus seguidores.

Tras llevar un embarazo reservado y alejado de los flashes, decidió compartir un pequeño fragmento de su maternidad con su comunidad digital. Sin grandes producciones ni anuncios elaborados, la actriz optó por la naturalidad: una caminata, su bebé protegido y dos palabras que resumen todo: “Soy mami”.