Nuevas imágenes de Outlander. Foto: Instagram @outlander.daily_

El final de Outlander está cada vez más cerca y las expectativas entre los fanáticos no deja de crecer. Muchos comenzaron el 2026 esperando el gran desenlace, aunque también con cierta nostalgia: la historia llega a su fin.

La serie narra la apasionante historia de amor entre Claire y Jamie, atravesada por viajes en el tiempo y un contexto histórico que atrapa desde el primer episodio. Con el estreno de su séptima temporada a fines de 2024, Outlander reafirmó su lugar como una de las mejores series de época del mundo. Mientras tanto, la octava y última temporada aún no tiene fecha confirmada, aunque se estima que llegará en algún momento de 2026.

De qué trata la serie Outlander

Outlander es una aclamada serie disponible en Netflix que sigue la historia de amor entre Claire Randall (Caitriona Balfe), una enfermera del ejército durante la Segunda Guerra Mundial, y de Jamie Fraser (Sam Heughan), un joven guerrero caballeroso y romántico.

Durante su segunda luna de miel en Escocia en los años 40, Claire cruza un portal al pasado hasta 1743 y acaba en manos de una banda de rebeldes de las Tierras Altas. Cuando se ve obligada a casarse con Jamie Fraser, comienza una historia pasional.

Todo lo que pasó en la temporada 7 de Outlander

A finales del 2024, Outlander estrenó su tan esperada séptima temporada en Netflix, en la que podemos ver a Claire y Jamie en Estados Unidos, durante la Revolución. Los desafíos de aquella época los obligan a elegir entre apoyar a quienes aman y luchar por la tierra que lograron convertir en su nuevo hogar.

Claire y Jamie en tiempos de guerra

La temporada comienza con Claire encarcelada en Wilmington, acusada injustamente de asesinato. Jamie, junto a su sobrino Ian, emprende una búsqueda desesperada para rescatarla. Tras su liberación, regresan a Fraser’s Ridge, pero la amenaza de la guerra los obliga a replantear su futuro. Jamie se ve envuelto en la Revolución Americana, enfrentando batallas significativas como la de Saratoga, mientras la familia lucha por proteger su hogar y mantenerse unida en medio del conflicto.

Brianna y Roger: desafíos a través del tiempo

Brianna da a luz a su hija Amanda, quien presenta una afección cardíaca que requiere atención médica moderna. Esto lleva a Brianna y Roger a regresar al siglo XX, enfrentando nuevos retos en su vida contemporánea. Durante su estancia, descubren que su hijo Jemmy ha sido secuestrado por Rob Cameron, lo que los impulsa a viajar nuevamente en el tiempo para rescatarlo. En el proceso, Roger y Buck se encuentran con figuras del pasado, incluyendo al padre de Jamie y una joven Geillis Duncan, complicando aún más su misión.

Ian y Rachel: amor y pérdida

Ian desarrolla una relación con Rachel Hunter, una cuáquera con valores en conflicto con los suyos. Su vínculo se fortalece, y Rachel le revela que está embarazada. Deciden formar una familia en Fraser’s Ridge, pero enfrentan la dolorosa pérdida de Rollo, el fiel perro de Ian, lo que añade una capa de tristeza a su historia de amor.

Revelaciones y secretos familiares

El final de la temporada presenta giros impactantes: Claire, creyendo que Jamie ha muerto, se casa con Lord John Grey para evitar la ejecución. Sin embargo, Jamie regresa, lo que complica las relaciones entre los personajes. Además, se sugiere que Jane y Fanny, personajes secundarios, podrían ser descendientes de Faith, la hija que Claire y Jamie creían haber perdido, abriendo nuevas posibilidades para la narrativa en la próxima temporada.

La séptima temporada de Outlander profundiza en temas de amor, sacrificio y destino, preparando el terreno para una conclusión emocionante en la octava y última temporada.

Tráiler de la temporada 8 de Outlander

Reparto de Outlander