Llega una nueva temporada de Las 26 del 26, el ciclo de entrevistas por Youtube pensado para la generación streaming y conducido por Tin Insaurralde
La nueva apuesta de Multimedio 26 comenzó en 2025 con Bauleti, Teo D’Elía, Joaco López, Benito SDR y muchos otros. Estrena este viernes 27 de marzo, a las 20, en la plataforma de YouTube de Canal 26.
Después de un gran primer ciclo en 2025, “Las 26 del 26”, el ciclo de entrevistas enfocado a la generación streaming y conducido por Tin Insaurralde, vuelve con una nueva temporada que comienza este viernes 27 de marzo de 2026.
Con el ritmo ágil y divertido de siempre, y en formato 100% digital, la segunda entrega de Las 26 del 26 llega con nuevas figuras: Moski, Momo, Flavio Azzaro y Katia La Tana son algunos de los que pasarán por canal de Youtube de Canal 26.
Durante el primer ciclo participaron Bauleti, Teo D’Elía, Joaco López, Luchi Patro, Benito SDR y muchos otros.
Las entrevistas de Insaurralde profundizan en el perfil digital de los invitados a través de lo que más se busca sobre ellos en Google y las redes sociales: información personal que nadie conoce, el detrás de escena de sus momentos más virales y las confesiones más picantes se revelan durante el episodio.
Todos los episodios de Las 26 del 26
Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.
Por su naturaleza multiplataforma y su vínculo directo con la comunidad joven y digital, “Las 26 del 26” se presenta como una propuesta estratégica para marcas y anunciantes que buscan generar engagement en audiencias cada vez más difíciles de alcanzar desde los medios tradicionales.