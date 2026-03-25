Las 26 del 26 temporada 2. Con Tin Insaurralde en Youtube de Canal 26. Foto: Tobías Paura / Canal 26

Después de un gran primer ciclo en 2025, “Las 26 del 26”, el ciclo de entrevistas enfocado a la generación streaming y conducido por Tin Insaurralde, vuelve con una nueva temporada que comienza este viernes 27 de marzo de 2026.

Vuelve Las 26 del 26 con Tin Insaurralde, por el YouTube de Canal 26.

Con el ritmo ágil y divertido de siempre, y en formato 100% digital, la segunda entrega de Las 26 del 26 llega con nuevas figuras: Moski, Momo, Flavio Azzaro y Katia La Tana son algunos de los que pasarán por canal de Youtube de Canal 26.

Durante el primer ciclo participaron Bauleti, Teo D’Elía, Joaco López, Luchi Patro, Benito SDR y muchos otros.

Las entrevistas de Insaurralde profundizan en el perfil digital de los invitados a través de lo que más se busca sobre ellos en Google y las redes sociales: información personal que nadie conoce, el detrás de escena de sus momentos más virales y las confesiones más picantes se revelan durante el episodio.

Todos los episodios de Las 26 del 26

Con contenidos diseñados para viralizar en clips, reels y shorts, “Las 26 del 26” fusiona televisión y redes sociales, integrando entretenimiento y actualidad en un formato pensado para la era del streaming.

Por su naturaleza multiplataforma y su vínculo directo con la comunidad joven y digital, “Las 26 del 26” se presenta como una propuesta estratégica para marcas y anunciantes que buscan generar engagement en audiencias cada vez más difíciles de alcanzar desde los medios tradicionales.