Quique Felman, periodista deportivo detenido en Estados Unidos. Foto: Instagram

Tras permanecer detenido en Miami por 12 días en el marco de una investigación por presunto lavado de activos, Quique Felman recuperó la libertad y volvió al país este domingo.

En diálogo con Puro Show, contó cómo se siente y aclaró que es inocente tras asegurar que fue “víctima”. “A nosotros nos convocaron en marzo de 2025 para promocionar un casino en Las Vegas. Nos daban pasaje de ida y vuelta, alojamiento en un hotel 5 estrellas, comida y viáticos en efectivo”, contó el periodista deportivo.

“Nos sacaban un crédito a nuestro nombre, pero ellos nos decían a qué teníamos que jugar. Estaba todo organizado y automatizado. Fui víctima de esta situación“, agregó.

Quique Felman, periodista deportivo. Foto: Instagram @quikefelman

Luego contó cómo se preparó antes del viaje y que confió en los comentarios de referencia: “Me cercioré con exjugadores antes de viajar y me dijeron que me quedara tranquilo. Que si había deuda, se hacían cargo”.

“Viajaban no menos de 200 personas por mes. Confié en las referencias del fútbol que me habían dicho que no había problema. Mi inocencia está sentenciada”, ahondó Felman.

Después hizo referencia a los rumores sobre su contacto con otros futbolistas para promocionar el casino. “Quiero desmentir que yo había llevado jugadores a ese casino. Yo viajé una sola vez y está comprobado”, remarcó.

Quique Felman contó que puede volver a Estados Unidos

Por otro lado, contó cómo fue su detención en Estados Unidos y que no tenía idea de la deuda de 300.000 dólares: “Si hubiera sabido que tenía una deuda en Estados Unidos y corría riesgo mi libertad, no voy a ser tan ingenuo de pisar el país sabiendo que podía quedar arrestado”.

“Se terminó la odisea. Fueron 13 días detenido, pero acá estamos, enteros. Soy totalmente inocente”, agregó. “Me interesa mi libertad y la tengo. Libre de culpa y cargo, poniendo la carita. Mañana vuelvo al ruedo”, remarcó.

“Quiero recalcar que puedo volver a Estados Unidos, mi causa está cerrada”, explicó, haciendo referencia a que puede volver a Estados Unidos si quisiera presenciar el Mundial 2026.