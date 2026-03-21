El periodista deportivo tenía 85 años. Foto: Nexofin

El mundo del periodismo despidió a uno de sus referentes máximos. En la noche del viernes 20 de marzo, murió Ernesto Cherquis Bialo a los 85 años después de haber atravesado una dura enfermedad diagnosticada en 2025, motivo por el cual se agravó su estado de salud hasta su fallecimiento.

La muerte del histórico periodista deportivo generó un profundo pesar en las redacciones y estudios de radio y televisión donde su voz fue autoridad durante más de medio siglo. Cherquis Bialo, quien hasta sus últimos meses mantuvo la lucidez y el rigor narrativo que lo caracterizaron, había protagonizado una recuperación el año pasado tras una internación que mantuvo en vilo al ambiente de los medios. Sin embargo, el cuadro clínico que lo afectaba volvió a presentar complicaciones severas en las últimas semanas.

El periodista tenía 85 años. Foto: La Izquierda Diario

De qué murió Ernesto Cherquis Bialo

Ernesto Cherquis Bialo tenía leucemia. La dura enfermedad había sido diagnosticada durante el transcurso del 2025, ya que había sido internado en el Hospital Alemán, en principio, por una neumonía bilateral.

“Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó con una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia”, explicó Cherquis Bialo en su momento.

El reconocido periodista deportivo tenía 85 años y padecía leucemia. Foto: Cuenta de Twitter @VitoMundial

En aquel entonces, relató con crudeza lo que le dijo su médica: “’No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar’”.

Su fallecimiento generó una ola de reacciones en el mundo del periodismo en general, más allá de que su enfoque siempre fue el deporte. Colegas y seguidores de su trabajo que lo catalogaron como un “maestro” lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Murió Ernesto Cherquis Bialo: la trayectoria del periodista que falleció a los 85 años

Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo, Uruguay, pero se nacionalizó argentino y desarrolló toda su trayectoria en el país. Narrador de la identidad deportiva argentina, se inició en la revista El Gráfico, donde llegó a ser director editorial en su época de mayor esplendor, se consolidó como el gran analista del boxeo y el fútbol. Bajo el seudónimo de Robinson en homenaje al boxeador Sugar Ray Robinson, sus crónicas de las peleas de Carlos Monzón en el exterior se convirtieron en piezas literarias que marcaron a fuego la memoria de los lectores, combinando precisión técnica con una sensibilidad narrativa única.

Su paso por la radio y la televisión lo transformó en una figura popular de análisis agudo y léxico impecable. Fue columnista estrella en programas emblemáticos como Polémica en el Fútbol y Tribuna Caliente, donde su capacidad para el debate y su tono pausado pero firme le ganaron el respeto de sus pares. Además, formó una dupla inolvidable con José María Muñoz en Radio Rivadavia, relatando y comentando las hazañas de la Selección Argentina en los mundiales más importantes de la historia.

Más allá del análisis táctico, Cherquis fue un hombre de gestión y cercanía con los protagonistas. Durante años, se desempeñó como Director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentioo (AFA), cargo desde el cual gestionó la relación de la entidad con la prensa durante la era de Julio Grondona. Su conocimiento de los pasillos del poder deportivo lo convirtió en una fuente de consulta permanente para entender las estructuras del fútbol argentino.

En sus últimos años, se mantuvo vigente a través de la escritura de biografías y su participación en programas de debate, donde nunca perdió la lucidez ni la elegancia al hablar. Autor del libro Mi inolvidable Diego, reflejó su vínculo cercano con Diego Maradona, a quien acompañó desde sus inicios. Su muerte marcó el fin de una estirpe de periodistas que entendían al deporte no solo como un juego, sino como un fenómeno social y cultural contado con excelencia académica.