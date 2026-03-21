El periodista tenía 85 años. Foto: La Izquierda Diario

Ernesto Cherquis Bialo murió a los 85 años y la noticia se dio a conocer cerca de las 22 de este viernes 20 de marzo. El reconocido periodista venía atravesando una dura enfermedad y dejó un gran vacío en el ambiente de los medios deportivos.

Durante el 2025, el periodista ya había atravesado una internación crítica en el Hospital Alemán, donde la gravedad de su estado movilizó cadenas de oración y pedidos de dadores de sangre ya que el periodista fue diagnosticado con leucemia. En aquel entonces, Cherquis relató con crudeza lo que le dijo su médica: “’No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar’”.

A pesar de ese pronóstico, su resiliencia le permitió recuperarse por unos meses más. De hecho, él mismo explicó el proceso clínico que terminó afectando su salud. “Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó con una neumonía bilateral. La neumonía bilateral me produjo la falta absoluta de defensas y la falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia”, explicó Cherquis Bialo en su momento.

Su fallecimiento generó una ola de reacciones en el mundo del periodismo en general, más allá de que su enfoque siempre fue el deporte. Colegas y seguidores de su trabajo lo despiden con pesar a través de las redes sociales.

Murió Ernesto Cherquis Bialo: la trayectoria del periodista que falleció a los 85 años

Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo, Uruguay, pero se nacionalizó argentino y desarrolló toda su trayectoria en el país. Narrador de la identidad deportiva argentina, se inició en la revista El Gráfico, donde llegó a ser director editorial en su época de mayor esplendor, se consolidó como el gran analista del boxeo y el fútbol. Bajo el seudónimo de Robinson en homenaje al boxeador Sugar Ray Robinson, sus crónicas de las peleas de Carlos Monzón en el exterior se convirtieron en piezas literarias que marcaron a fuego la memoria de los lectores, combinando precisión técnica con una sensibilidad narrativa única.

Su paso por la radio y la televisión lo transformó en una figura popular de análisis agudo y léxico impecable. Fue columnista estrella en programas emblemáticos como Polémica en el Fútbol y Tribuna Caliente, donde su capacidad para el debate y su tono pausado pero firme le ganaron el respeto de sus pares. Además, formó una dupla inolvidable con José María Muñoz en Radio Rivadavia, relatando y comentando las hazañas de la Selección Argentina en los mundiales más importantes de la historia.

Más allá del análisis táctico, Cherquis fue un hombre de gestión y cercanía con los protagonistas. Durante años, se desempeñó como Director de Medios y Comunicación de la Asociación del Fútbol Argentioo (AFA), cargo desde el cual gestionó la relación de la entidad con la prensa durante la era de Julio Grondona. Su conocimiento de los pasillos del poder deportivo lo convirtió en una fuente de consulta permanente para entender las estructuras del fútbol argentino.

En sus últimos años, se mantuvo vigente a través de la escritura de biografías y su participación en programas de debate, donde nunca perdió la lucidez ni la elegancia al hablar. Autor del libro Mi inolvidable Diego, reflejó su vínculo cercano con Diego Maradona, a quien acompañó desde sus inicios. Su muerte marcó el fin de una estirpe de periodistas que entendían al deporte no solo como un juego, sino como un fenómeno social y cultural contado con excelencia académica.