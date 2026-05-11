Cole Allen acusado de haber intentado asesinar a Donald Trump. Foto: via REUTERS

El sospechoso de intentar asesinar al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, Cole Allen, se declaró no culpable este lunes al comparecer ante un tribunal en Washington. Allen manifestó no ser culpable de cuatro cargos federales que se le imputan.

Allen permanece detenido mientras avanza el proceso judicial. Los cargos en su contra son:

Intento de magnicidio (podría acarrearle cadena perpetua),

Uso de armas de fuego ,

Transporte de armas de fuego ,

Agresión a un agente con un arma mortal.

Armas que portaba Cole Tomas Allen. Foto: via REUTERS

La detención de Cole Allen

El hombre, de 31 años, fue detenido el pasado 26 de abril después de vulnerar un control de seguridad e intentar ingresar armado a un hotel de Washington donde se realizaba una cena con la presencia del presidente Donald Trump. En el evento también participaban la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance; el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y otras altas autoridades del Gobierno estadounidense.

Según la investigación, el acusado -ingeniero y profesor oriundo de California- logró superar corriendo uno de los anillos de seguridad y portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos al momento del hecho. Las autoridades sospechan además que efectuó disparos contra un agente antes de ser finalmente reducido por las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar.

Poco antes del incidente, Allen habría enviado un mensaje escrito a miembros de su familia en el que manifestaba que su intención era atacar a integrantes de la Administración Trump, un elemento que ahora forma parte central de la causa judicial.

El intento de irrumpir en el salón donde se desarrollaba la cena provocó una inmediata reacción de los agentes de seguridad y derivó en un intercambio de disparos que, aunque no dejó heridos ni víctimas fatales, obligó a evacuar de urgencia al Presidente y a varios miembros de su Gabinete.

El presidente de Estados Unidos y la primera dama fueron evacuados por el Servicio Secreto. Foto: Reuters

En un primer momento, la Fiscalía le imputó tres cargos. Sin embargo, posteriormente se añadió una cuarta acusación por presunta agresión a un agente federal, en el marco de una presentación revisada ante un gran jurado del Distrito de Columbia, organismo encargado de determinar si existen pruebas suficientes para avanzar formalmente con el procesamiento del sospechoso en el sistema judicial estadounidense.

La semana pasada, la jueza Zia Faruqui, responsable del caso, pidió disculpas públicas al acusado por las condiciones de detención a las que fue sometido en prisión. De acuerdo con la magistrada, Allen permaneció varios días en una celda de aislamiento pese a las reiteradas quejas presentadas por sus abogados defensores, quienes denunciaron un trato excesivamente severo durante su encarcelamiento preventivo.