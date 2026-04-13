Julio Ricardo Foto: Julio Ricardo en Facebook

Julio Ricardo, uno de los comentaristas de fútbol más emblemáticos del periodismo deportivo, murió a los 87 años tras estar internado en la Clínica Zabala. Nació el 13 de enero de 1939 y comenzó muy joven su carrera periodística, ya que en la década del 50 realizó coberturas para Noticias Gráficas.

En la televisión tuvo periodos más que destacados, ya que se caracterizó por ser uno de los principales periodistas deportivos en programas de debate durante las décadas del 70 y del 80 en Canal 13 y Canal 9.

Julio Ricardo Foto: Julio Ricardo Argentina en Facebook

Además, estuvo en el icónico programa Tribuna Caliente, donde compartió pantalla con otras figuras como Ernesto Cherquis Bialo, Horacio García Blanco y Guillermo Nimo.

También fue uno de los comentaristas de Fútbol Para Todos entre 2009 y 2014, que se encargaba de la transmisión de todos los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Su carrera no solo se limitó a la televisión. Julio Ricardo también supo brillar en una emisora histórica como Radio Rivadavia, mientras que también pasó por Radio Nacional.

A lo largo de su trayectoria, participó en la cobertura de 11 Mundiales de la FIFA y en diversos Juegos Olímpicos.

De qué murió Julio Ricardo

Estaba internado desde el 18 de marzo y sufría una enfermedad isquémica crónica del corazón.

Este año ya había estado en la Clínica San José y Los Arcos.Tenía cuatro intervenciones cardiovasculares con stent y problemas de movilidad desde el 2018.

La muerte de Julio Ricardo ocurre solo unas semanas después de los decesos de otros periodistas deportivos históricos, como lo fueron Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo.