Ernestina Pais. Foto: Instagram.

La conductora Ernestina Pais protagonizó este martes un accidente automovilístico en Avenida del Libertador y Las Heras que desató un escándalo.

Según el control policial, la conductora chocó su vehículo contra un auto estacionado y, posteriormente, se negó a realizarse el test de alcoholemia correspondiente. En ese caso, se le labró un acta positiva y su vehículo fue remitido al playón municipal.

El expediente policial indica que el hecho ocurrió cuando el vehículo Honda City, conducido por Ernestina País, chocó contra un Alfa Romeo que se encontraba estacionado.

Minutos después, efectivos de la Comisaría 5.ª del Balneario y personal de Tránsito local se acercaron a la zona para realizar los controles correspondientes. Sin embargo, la mediática se negó a realizar el test de alcoholemia.

Según indica el reporte oficial, no hubo heridos de gravedad en el accidente, tan solo se produjeron daños materiales.

Ernestina Pais y su lucha contra el alcoholismo

Tiempo atrás, Ernestina Pais asistió a un programa de Mirtha Legrand y había hablado como nunca antes sobre su lucha contra el alcoholismo, un problema que, según definió, es una cuestión de salud mental y no debe ser motivo de vergüenza.

La conductora contó que el logro de no consumir alcohol era posible gracias a la toma de conciencia, la contención familiar y la ayuda profesional: “Después de 30 años de trabajo ininterrumpido, me empecé a sentir mal, angustiada, aunque tuviera todo”.

La pandemia fue un punto de quiebre: “El encierro, el restaurante que cerró, las deudas… empecé a tomar para calmar y tapar la angustia. El consumo problemático no empieza cuando levantás la copa, sino cuando dejás de contar lo que te pasa”, explicó la periodista.

“Lo que antes me daba felicidad ya no me generaba nada. Empecé a vivir un infierno”, confesó. Y remarcó: “Hoy, gracias a Dios, hay un entorno que ya lo ve como un problema de salud mental. No hay que tener vergüenza”.

Consultada por Mirtha Legrand sobre si se puede salir del alcoholismo, Ernestina fue tajante: “Sí, absolutamente. Ese es el mensaje que quiero dar”. También compartió que fue internada por decisión de su familia, luego de un episodio autolesivo, y que lo valora como un acto de amor: “Fue una internación de la que me fui por alta voluntaria. Pero entendí que fue la forma en que me cuidaron”, reflexionó emocionada.