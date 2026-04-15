Accidente fatal de un colectivo en Ecuador. Foto: EFE

Al menos once personas murieron y otras 20 resultaron heridas en Ecuador después de que el colectivo en el que se movilizaban por una ruta se precipitara por un barranco y posteriormente se incendiara.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca - Molleturo, donde el micro perdió pista y se precipitó.

El ECU 911 señaló que las 20 personas heridas recibieron atención prehospitalaria en el lugar y que luego fueron trasladadas a distintos centros de salud.

Accidente fatal de un colectivo en Ecuador. Video: EFE.

El operativo de rescate

El capitán Sixto Heras, jefe de los bomberos de Cuenca, no descartó que el número de fallecidos pueda aumentar, ya que aún deben mover el vehículo del lugar en donde cayó y verificar si hay más víctimas.

“El bus se envolvió en fuego y hay víctimas que estaban fuera del vehículo, en el río, y las otras que estaban en el interior”, añadió.

Heras agregó que también tuvieron que pedir ayuda a vehículos particulares para poder sacar a los heridos y enviarlos a los hospitales.