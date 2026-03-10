Eva de Dominici habló en medio de la preocupación por su misteriosa cirugía:

Eva de Dominici

La actriz Eva De Dominici rompió el silencio luego de que trascendiera que atravesó un problema de salud tras someterse a una cirugía en Buenos Aires, ya que se encuentra radicada en Los Ángeles. A través de un audio enviado a la periodista Fernanda Iglesias para el programa Puro Show, que se emite por El Trece, la artista aclaró su situación y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Es algo privado. Sí es cierto que tuve una intervención con el doctor Gustavo y salió todo bárbaro. Tuve una bronquitis que me dejó en reposo unos días, pero nada grave”, explicó la actriz, intentando llevar tranquilidad a sus seguidores.

Eva de Dominici. Foto: Instagram.

Luego, contó que actualmente se encuentra radicada en Estados Unidos y que decidió hablar porque la noticia sobre su operación había generado preocupación entre sus allegados también: “Estoy re bien, laburando ya en Los Ángeles”, señaló, dejando en claro que ya se recuperó del episodio.

Qué le pasó a Eva De Dominici después de la cirugía

Según explico la periodista Fernanda Iglesias, Eva había viajado a Buenos Aires en febrero para grabar un comercial y aprovechó su estadía para someterse a una mastopexia, una intervención reconstructiva de mamas. Su intervención se dio a raíz de haber sufrido una gigantomastitis durante el embarazo, una condición que provoca un crecimiento excesivo del tejido mamario, por lo que la cirugía era el procedimiento indicado para corregir esa situación.

Sin embargo, el cuadro se complicó cuando la actriz contrajo bronquitis, lo que obligó a que permaneciera en reposo y recibiera asistencia médica durante más tiempo del previsto en el hotel donde se alojaba.

Eva de Dominici. Foto: Instagram.

Debido a compromisos laborales en Estados Unidos, De Dominici tuvo que regresar a Los Ángeles sin estar completamente recuperada, lo que explicaría porqué se la vio en el aeropuerto internacional de Ezeiza siendo trasladada al avión en silla de ruedas.

Actualmente, Eva de Dominici se encuentra trabajando en la película Balls Up, una comedia dirigida por Peter Farrelly, reconocido por filmes como There’s Something About Mary y Green Book, ganadora del Oscar a Mejor Película en 2019.