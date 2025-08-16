Eva de Dominici respondió sobre la polémica relacionada con Thelma Fardin y la escena de Homo Argentum: “Ni se les ocurra”

A pocos días de su estreno, el film protagonizado por Guillermo Francella generó gran revuelo al verse envuelto en una polémica comparación con el caso de Thelma Fardin contra Juan Darthes, lo que desató críticas.

Homo Argentum, la película de Guillermo Francella con Eva de Dominici. Foto: NA.

La película Homo Argentum, tan amada como criticada, no solo generó polémica por las opiniones cruzadas, sino también por una desafortunada comparación entre una escena del film y el caso de Thelma Fardin contra Juan Darthes. Ante esto, la coprotagonista Eva de Dominici dejó en claro que “ni se les ocurra” poner ambos temas en la misma línea.

Fardin, que denunció a Darthes en 2018 por abuso sexual cuando ella tenía 16 años, en 2009, se pronunció luego de que la defensa pidiera la nulidad del juicio, a pesar de que en marzo pasado, el tribunal brasileño confirmó la condena de seis años de prisión con régimen semiabierto.

Los distintos personajes de Guillermo Francella en HOMO ARGENTUM. Foto: Star+

Sin embargo, el caso no solo volvió a tomar relevancia en sí mismo, sino que se hizo una lamentable comparativa en una escena del film con protagónico de Francella, en donde el personaje de Dominici amenaza a su interlocutor: “Dame 50 mil dólares o digo que me violaste”.

Qué dijo Eva de Dominici al respecto

Al respecto, la intérprete sostuvo: “Vean la peli y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imagina. No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí”.

“Por favor, no digan tonterías porque. Ni se les ocurra comparar esta peli con el caso de Thelma, no tiene absolutamente nada que ver. A ella la apoyo, la sigo apoyando y la voy a apoyar para siempre. Se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente”, continuó.

Por último, la actriz rememoró cómo fue actuar junto a Francella: “Guillermo es un copado, me encantó. Él me hacía chistes antes de arrancar, así que en algún momento se nos complicó un poquito empezar la escena. Tuvimos que repetirlo un par de veces. Hablamos de volver a trabajar juntos en el futuro, ojalá que se den ofrecimientos a futuro”.