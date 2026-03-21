Murió el baterista de Los Piojos Foto: Instagram @danibuiraok

El rock argentino recibió un golpe inesperado con la muerte de Daniel “Dani” Buira, histórico baterista y uno de los integrantes fundadores de Los Piojos, quien falleció tras descompensarse en la escuela de percusión que él mismo había creado décadas atrás. Tenía entre 54 años según distintas fuentes consultadas, y su partida generó conmoción en la escena musical y entre miles de fanáticos que lo recuerdan como parte esencial del sonido piojoso de los primeros años.

Los Piojos: la historia que empezó con un pulso de barrio

A finales de los años 80, en Ciudad Jardín y zonas aledañas del oeste bonaerense, un grupo de jóvenes comenzó a darle forma a un proyecto musical que terminaría convirtiéndose en uno de los fenómenos más importantes del rock nacional: Los Piojos. Entre esos primeros nombres estaba Dani Buira, acompañado por Micky Rodríguez en el bajo, Daniel Fernández y Juan Villagra en guitarras, Diego Chávez en voz y Rosana Obeaga en coros. Su aporte rítmico fue determinante para construir una identidad que mezclaba rock, murga, candombe y espíritu barrial.

La llegada de Andrés Ciro Martínez en 1989 consolidó definitivamente la formación más conocida y el rumbo artístico de la banda. Pero Buira ya había puesto las bases: su manera de tocar, influida por percusiones latinas, ritmos afro y una energía intensa, le dio al grupo un color distinto en un momento donde el rock nacional aún no abrazaba tan fuerte la fusión. Ese ADN inicial acompañó al grupo durante años y se convertiría en un sello inconfundible.

Los Piojos Foto: Instagram @danibuiraok

La Chilinga: del escenario al aula, una vida dedicada a la percusión

Más allá de Los Piojos, Dani Buira llevó su amor por los tambores a un proyecto que trascendió lo musical: la fundación de La Chilinga en 1995, una escuela de percusión que se transformó en semillero de músicos, docentes y artistas ligados a la cultura popular. Desde allí, Buira formó generaciones enteras, promoviendo un vínculo profundo entre el cuerpo, el ritmo y la identidad colectiva.

Fue precisamente en una de las sedes de La Chilinga, en Morón o Ciudad Jardín según las fuentes, donde el músico se descompensó en la madrugada del 21 de marzo de 2026. Un vecino intentó asistirlo al verlo pedir ayuda porque no podía respirar, vale recordar qeu el baterista padecía asma, pero finalmente perdió el conocimiento y falleció en el lugar. La Justicia inició una investigación para determinar las causas exactas del deceso.

Un legado que late en cada parche

Aunque su etapa en Los Piojos no abarcó toda la trayectoria del grupo, su rol fue clave para cimentar el espíritu inicial: un rock visceral, festivo y popular que llenó estadios, marcó una época y se convirtió en banda de sonido de miles de jóvenes. Su aporte no se limita al pasado: muchos de los músicos formados en La Chilinga nutren hoy a bandas de distintos géneros, desde el folclore hasta el rock y la música urbana.

Buira era un puente entre la calle y el escenario. Su forma de entender la percusión estaba ligada a lo comunitario, a lo ritual, a ese fuego colectivo que Los Piojos supieron llevar a cada show. Su muerte deja un vacío enorme, pero también un legado vivo en cada músico que aprendió de él y en cada piojoso que recuerda los primeros golpes de tambor que encendían la fiesta.

Dani Buira Foto: Redes

El impacto en el rock argentino

La noticia de su fallecimiento recorrió rápidamente los medios y redes, generando muestras de afecto y sorpresa. Artistas, colegas y fanáticos lo despidieron reconociendo su aporte a la música popular y su enorme influencia educativa. “Su partida deja un vacío en el mundo de la música argentina”, reflejaron crónicas que destacaron su impacto más allá de Los Piojos.

Dani Buira fue mucho más que un baterista: fue un creador de caminos, un formador de artistas y un motor para que la música latinoamericana se mezclara sin prejuicios con el rock. Su historia, íntimamente ligada a Los Piojos, es también la historia de una generación que encontró en sus tambores un ritmo que aún hoy sigue sonando.