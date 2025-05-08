Los Piojos se despiden con un show en River este 14 de junio: cuándo salen las entradas para el "reencuentro piojoso"

iro Martínez; Los Piojos. Foto: X

La emblemática banda argentina Los Piojos confirmó que dará un último concierto el próximo 14 de junio en el estadio Monumental de River Plate, en lo que será la clausura definitiva del llamado “reencuentro piojoso”, el esperado regreso a los escenarios tras más de una década de ausencia.

La noticia fue comunicada oficialmente a través de las redes sociales del grupo, mediante un video que despertó la emoción de sus seguidores.

Los Piojos anunciaron su despedida en River. Video: Instagram Los Piojos.

Aunque se había anunciado que la última actuación sería el 24 de mayo en el Parque de la Ciudad, finalmente se decidió extender la despedida con una cita en uno de los escenarios más icónicos del país, permitiendo que más fanáticos puedan ser parte de este momento histórico.

Los Piojos anunciaron su show de despedida. Foto: Instagram.

Los Piojos anunciaron su show de despedida. Foto: Instagram.

¿Cuándo salen las entradas para ver a Los Piojos en River?

Las entradas para el recital estarán disponibles exclusivamente a través de la plataforma AllAccess. La preventa exclusiva para clientes de Santander American Express comenzará el 14 de mayo a las 13 horas, y ofrecerá la posibilidad de abonar en hasta seis cuotas sin interés.

La venta general, en tanto, se habilitará al día siguiente, el 15 de mayo a la misma hora, y se aceptarán todos los medios de pago.

Los Piojos, liderados por Andrés “Ciro” Martínez, supieron convertirse en una de las bandas más influyentes del rock argentino de los años ’90 y 2000. Surgidos en El Palomar, lograron una profunda conexión con el público gracias a su estilo inconfundible, que fusionaba rock barrial con géneros populares como el candombe, el tango y la murga.