Daniel Buira y Ciro Martínez Foto: Instagram @ciroylospersasoficial

El mundo del rock argentino atraviesa horas de conmoción tras la muerte de Daniel Buira, histórico primer baterista de Los Piojos, fallecido a los 54 años en la madrugada del sábado 21 de marzo de 2026. La noticia impactó de lleno en los fanáticos, en exmiembros del grupo y especialmente en Andrés Ciro Martínez, quien expresó un sentido mensaje desde Uruguay, donde se encontraba para participar del Cosquín Rock.

Según fuentes policiales, Buira se descompensó en una de las sedes de La Chilinga, la escuela de percusión que fundó en 1995 y que se convirtió en un semillero fundamental de músicos. Un testigo lo encontró con dificultades respiratorias y llamó a emergencias, pero las maniobras de reanimación no fueron suficientes. La familia confirmó que el artista padecía asma, mientras que la Justicia investiga las causas del fallecimiento.

Dani Buira Foto: Redes

Un músico que cambió el sonido piojoso para siempre

Daniel “Dani” Buira no solo fue el baterista original de Los Piojos: fue un pilar creativo en la identidad rítmica que llevó al grupo a convertirse en una de las bandas más influyentes del rock nacional. Su estilo fusionaba rock con murga, candombe y ritmos rioplatenses, una impronta que acompañó discos icónicos como Chactuchac, Ay Ay Ay, Tercer Arco, Azul y Ritual.

Su paso por la banda se extendió hasta 1999, cuando la formación vivía uno de sus momentos de mayor crecimiento. Décadas más tarde, Buira volvió a subirse al escenario junto a sus antiguos compañeros en los emotivos regresos de 2024 y 2025, incluyendo shows multitudinarios en River y el Estadio Único de La Plata.

El mensaje de Ciro: una despedida llena de dolor y recuerdos

Enterado de la noticia desde la costa uruguaya, Ciro Martínez publicó un mensaje cargado de dolor, memoria y gratitud por haber compartido nuevamente el escenario con su antiguo baterista. El cantante expresó que Buira fue un artista creativo, un percusionista único y una presencia inolvidable dentro y fuera de la banda. También envió sus condolencias a la familia y destacó el valor de su aporte artístico.

La despedida conmovió a miles de seguidores que rápidamente replicaron el mensaje, recordando anécdotas, canciones y momentos clave de la banda.

La Chilinga: el otro gran legado de Buira

Además de su papel en Los Piojos, Daniel Buira dejó una huella imborrable en la música argentina como fundador de La Chilinga, escuela que hoy cuenta con cientos de alumnos y múltiples sedes. Allí formó generaciones de percusionistas y creó un espacio que se volvió referente nacional en la enseñanza de ritmos populares y percusión colectiva.

El músico se encontraba precisamente en una de estas sedes cuando sufrió la descompensación que terminó con su vida, un detalle que añade aún más tristeza a la despedida: se fue en el lugar que lo vio crecer y que él mismo hizo crecer.

Dani Buira Foto: Redes

Repercusiones y legado en el rock nacional

Desde temprano, músicos, colegas y seguidores llenaron las redes de mensajes destacando su talento y el impacto profundo que tuvo en la escena local. Su estilo marcó una época en la que Los Piojos consolidaban su identidad y expandían su popularidad en todo el país. Su aporte rítmico sigue presente en canciones que hoy son clásicos y continúan sonando en playlists, tributos y recitales.

La muerte de Daniel Buira no solo marca la partida de un artista querido, sino también el cierre de un capítulo fundamental del rock argentino, uno que queda vivo en cada golpe de tambor y en cada eco de los shows que hicieron historia.