Santiago Martínez y Emily Ceco, participantes de Love is Blind. Foto: Instagram/santunahuel - captura Bondi Live.

Santiago Martínez fue condenado por la Justicia a 15 años de prisión por “tentativa de homicidio” contra su expareja Emily Ceco.

La resolución judicial se dio a conocer este miércoles, tras la realización del juicio oral, instancia a la que se llegó luego de que la querella rechazara un acuerdo impulsado por la defensa, que proponía una pena menor a través de un juicio abreviado.

A principios del 2025, Emily Ceco se presentó junto a su abogado, Roberto Castillo, ante la Justicia para ampliar y ratificar su denuncia por violencia de género contra Santiago Martínez.

Emily Ceco denunció a su ex pareja Santiago Martínez por violencia de género. Foto: X / @ViaSzeta.

La reacción de Santiago Martínez durante el juicio

El juicio contra el exparticipante de Love is Blind comenzó hace dos semanas y durante ese tiempo, la joven brindó algunas notas ante la prensa y contó las situaciones que vivió en las audiencias.

“Mientras yo declaraba, me contaron que él se estrujaba las manos, se pegaba trompadas. Me hace pensar que incluso en ese momento él se hubiera levantado a pegarme delante de los jueces”, había contado Emily en una nota para La mañana con Moria.

“Las emociones no las podía controlar, por eso no pude estar en esa audiencia. De hecho, terminé siendo asistida por la ambulancia”, agregó la joven tras la pregunta de Federico Seeber sobre si pudo estar presente en el momento en que Santiago Martínez brindaba su declaración.

Emily Ceco, participante de Love is Blind Argentina. Foto: Instagram @cecoemily

“Casi me desmayo, me bajó muchísimo la presión. Tuve muchísimos vómitos, casi no llego al baño”, añadió Ceco.

“Por lo poco que escuché, lo escuché mintiendo muchísimo. Dijo que la ‘loca’ de la pareja era yo, que yo le pegaba... Para poner en contexto lo que estamos hablando, yo mido 1.60 y peso 48 kilos. Él mide 1.90 y pesa 90 kilos”, agregó.