Santiago Martínez y Emily Ceco Foto: Redes

La condena a Santiago Martínez, ex participante del reality Love Is Blind Argentina, marcó un antes y un después tanto en el mundo del espectáculo como en la agenda judicial. Sentenciado a 15 años de prisión por intento de femicidio, el caso volvió a instalarse con fuerza en el debate social luego de que el acusado difundiera un extenso descargo desde la cárcel, en el que negó haber puesto en riesgo la vida de su ex pareja, Emily Ceco.

El mensaje, publicado a través de redes sociales pocos días después del fallo, generó nuevas reacciones y una fuerte polarización en la opinión pública.

Santiago y Emily de "Love is Blind Argentina". Foto Canal26.com

Una condena que impactó más allá del reality

Martínez, de 30 años, fue declarado culpable por la Justicia tras un proceso judicial que reconstruyó episodios de violencia ocurridos durante la relación que mantuvo con Ceco, a quien conoció en el programa de Netflix. La sentencia fue dictada por el tribunal de Morón, que consideró probada la tentativa de femicidio en un contexto de violencia de género.

El caso se volvió especialmente sensible por la exposición mediática previa de la pareja y por el testimonio de la víctima, quien relató situaciones de agresión física, psicológica y control extremo.

El descargo desde prisión: qué dijo Santiago Martínez

Tras conocerse la pena, Martínez decidió hablar públicamente. En su comunicado aseguró que reconoce errores y actos de violencia, pero negó haber intentado matar a su ex pareja. Según su versión, la acusación habría sido amplificada por lo que definió como un “clima mediático” y sostuvo que los peritajes no habrían determinado riesgo real de muerte.

También señaló que espera que, en el futuro, su situación pueda ser revisada judicialmente con nuevas pruebas. El texto, lejos de cerrar el tema, reavivó la discusión y fue interpretado por muchos como un intento de minimizar la gravedad de los hechos.

El descargo de Santiago Martínez Foto: Instagram

La palabra de Emily Ceco y el peso del fallo

Del otro lado, Emily Ceco se expresó visiblemente conmocionada tras la sentencia. En declaraciones públicas aseguró que la condena le brinda una sensación de alivio y reparación, aunque también manifestó temor por el futuro. Para ella, el fallo representó un respaldo de la Justicia a su relato y a la denuncia realizada en 2025.

Durante el juicio, la joven detalló cómo comenzaron los primeros signos de violencia y describió el episodio más grave, que derivó en la intervención judicial y la posterior detención de Martínez.

Un caso que reaviva el debate sobre violencia de género

Más allá de los protagonistas, el caso volvió a poner el foco en una problemática estructural: la violencia contra las mujeres y la importancia de actuar antes de que los hechos escalen a consecuencias irreparables. Organizaciones y especialistas destacaron que este tipo de condenas sientan precedentes y refuerzan el rol de la Justicia en la protección de las víctimas.

También se cuestionó el impacto que pueden tener los descargos públicos de personas condenadas, especialmente cuando llegan a audiencias masivas a través de redes sociales.

El futuro judicial y mediático del caso

Mientras Martínez cumple su condena, su situación podría continuar en instancias de apelación. En paralelo, el caso sigue generando repercusiones en medios, redes y espacios de debate público, donde se cruzan posturas legales, emocionales y sociales.

La historia que comenzó como un romance televisado terminó convertida en uno de los casos más resonantes de los últimos años, recordando que detrás del entretenimiento también existen realidades que no pueden ni deben ser ignoradas.