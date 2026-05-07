Condenaron a Abel Guzmán a 20 años por matar a Germán Medina. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Abel Guzmán fue condenado este jueves a 20 años de prisión por el asesinato de su compañero de trabajo, Germán Medina, ocurrido el 20 de marzo de 2024 dentro de la peluquería “Verdini”, en el barrio porteño de Recoleta. El Tribunal Oral en lo Criminal N°24 lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas.

La condena quedó por debajo del pedido realizado por la fiscalía y la querella, que habían solicitado prisión perpetua. Tras conocerse la sentencia, el abogado de la familia de Medina, Juan Manuel Dragani, confirmó que apelarán el fallo. “No estamos conformes, vamos a apelar y buscaremos ir por la perpetua”, expresó luego de la audiencia. Los fundamentos de la decisión judicial serán dados a conocer el próximo 14 de mayo.

Qué declaró Abel Guzmán durante el juicio por el crimen en Recoleta

Antes de escuchar el veredicto, Guzmán volvió a hablar ante los jueces y reiteró su pedido de disculpas tanto a la familia de la víctima como a sus propios familiares. Durante el inicio del juicio oral, realizado el 15 de abril, el acusado ya había reconocido haber disparado contra Medina frente a los magistrados Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Alver.

En su declaración, explicó que actuó impulsado por la bronca y la ansiedad y reconoció que perdió el control en ese momento. “Me cegué, no controlé mi ansiedad ni mi bronca, saqué el arma y disparé”, afirmó ante el tribunal.

Condenaron a Abel Guzmán a 20 años por matar a Germán Medina. Foto: Matías Pellón / Fiscales.gob.ar

Además, sostuvo que mantenía desde hacía más de un año un conflicto laboral con el dueño del salón, Facundo Verdini, relacionado con una indemnización que, según él, nunca pudo resolver. Guzmán relató que esperaba llegar a un acuerdo económico, pero sentía que evitaban darle respuestas concretas. “El reclamo duró más de un año, tratando de negociar y nunca quedamos en acuerdo en absolutamente nada. Esperaba respuestas, pero siempre me esquivaba”, aseguró.

Durante el juicio también hizo referencia a tensiones internas dentro de la peluquería por la calidad de algunos productos y tratamientos que se realizaban en el lugar. Según declaró, esas diferencias comenzaron a generar problemas tanto con clientes como con empleados. “Al bajar la calidad, empezaron los problemas con la gente y con mis compañeros”, sostuvo, y agregó que “no eran productos aprobados, hacían tratamientos caseros”.

Cómo fue el asesinato de Germán Medina en la peluquería Verdini

El crimen ocurrió la noche del 20 de marzo de 2024 en el local ubicado sobre la calle Beruti al 3017, en Recoleta. De acuerdo con la investigación, Guzmán le disparó a Medina en la cabeza dentro de la peluquería y luego escapó por una ventana del establecimiento.

Después del ataque permaneció prófugo durante 70 días, hasta que finalmente fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad en una vivienda del partido bonaerense de Moreno.

Condenaron a Abel Guzmán a 20 años por matar a Germán Medina. Foto: Captura video.

Durante su exposición ante los jueces, el condenado relató cómo fueron las horas posteriores al asesinato y aseguró que abandonó el lugar completamente alterado. Según contó, descartó el arma utilizada y también su teléfono celular mientras caminaba sin rumbo. “Entendí que hice algo muy malo. Me escapé por miedo, por lo que iba a pasar conmigo”, declaró.

En el cierre de su declaración, Guzmán habló sobre las consecuencias personales que el crimen tuvo en su vida y aseguró que el hecho cambió por completo su realidad. “Me escapé porque tenía miedo de quedar preso, me angustié por lo que hice, de arruinar mi vida, la de mi familia. La de mis compañeros, la de Medina”, expresó ante el tribunal.

Finalmente, agregó: “A partir de ahí, cambió completamente mi mundo, me quedé desempleado, sin indemnización, sin futuro, no tengo las palabras para transmitir la angustia que me pasa por lo que viví”.