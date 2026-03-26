John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Foto: Instagram @holaarg

La historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette fue una de las más fascinantes y observadas de los años 90. Elegantes, jóvenes y rodeados de una fama que nunca buscaron del todo, se convirtieron en una pareja icónica, casi de cuento moderno. Sin embargo, esa historia de amor terminó de manera abrupta y trágica el 16 de julio de 1999, cuando un accidente aéreo puso fin a sus vidas y volvió a sacudir a Estados Unidos.

Décadas después, ese romance marcado por el glamour y el destino volvió a ocupar el centro de la escena gracias a “Love Story”, la serie antológica creada por Ryan Murphy, que reconstruye su relación y su dramático final y que en Latinoamérica puede verse por Disney+. La producción volvió a despertar el interés por una historia real que sigue generando impacto emocional y cultural.

El peso del apellido Kennedy y una vida bajo los flashes

John F. Kennedy Jr. era, para muchos estadounidenses, la imagen viva de la esperanza perdida tras el asesinato de su padre, el presidente John F. Kennedy. Convertido en abogado, editor de la revista George y figura pública, intentó construir su propio camino lejos de la política, aunque nunca logró escapar del interés mediático.

Carolyn Bessette, en cambio, provenía de un mundo completamente distinto. Ejecutiva de moda vinculada a Calvin Klein, se caracterizaba por su discreción y un estilo que con el tiempo se volvió legendario. Su relación comenzó lejos de los micrófonos, pero tras su casamiento secreto en 1996, cada uno de sus movimientos fue seguido por la prensa internacional.

La noche del accidente que terminó con la Love Story

El viernes 16 de julio de 1999, John F. Kennedy Jr. decidió pilotar su avioneta Piper Saratoga desde Nueva Jersey hacia Martha’s Vineyard, donde asistirían a la boda de su prima Rory Kennedy. En la aeronave viajaban también su esposa Carolyn y su cuñada Lauren Bessette.

El despegue se produjo al atardecer y, ya entrada la noche, el avión se internó sobre el océano Atlántico con escasa visibilidad y neblina. Kennedy Jr. contaba con licencia de piloto, pero tenía experiencia limitada en vuelos nocturnos y sin referencias visuales, un factor que resultó determinante.

Horas después, la aeronave desapareció del radar. La noticia encendió una búsqueda masiva encabezada por la Guardia Costera, seguida minuto a minuto por los medios de todo el mundo. Durante varios días reinó la esperanza, hasta que el 21 de julio se hallaron los restos del avión a unos 35 metros de profundidad.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette Foto: Instagram @holaarg

La investigación y las causas del siniestro

La National Transportation Safety Board (NTSB) concluyó que el accidente fue producto de desorientación espacial del piloto, una situación frecuente cuando se vuela de noche sobre el mar sin referencias visuales claras. No se detectaron fallas mecánicas ni consumo de alcohol. Todo apuntó a una combinación de condiciones climáticas adversas, falta de experiencia y una toma de decisiones errónea.

El impacto fue devastador. Para muchos, la tragedia reforzó la idea de la llamada maldición Kennedy, una narrativa que acompaña a la familia desde hace generaciones.

La historia vuelve a cobrar vida en la serie de Ryan Murphy

Años después, Ryan Murphy decidió llevar esta relación al formato de ficción con “Love Story”, una serie que explora el romance, la presión mediática y el costado humano de John y Carolyn. La producción se enfoca tanto en el amor que los unió como en el contexto cultural de los años 90 y el camino que llevó al trágico final.

Disponible en Disney+ en Latinoamérica, la serie generó un renovado interés en la pareja, especialmente entre nuevas generaciones que no vivieron el impacto original de la noticia. Moda, poder, fama y tragedia se entrelazan en un relato que confirma por qué esta historia sigue siendo tan vigente.

Paul Kelly es John F. Kennedy Jr. y Sarah Pidgeon es Carolyn Bessette en el primer adelanto de "American Love Story". Foto: Ryan Murphy Productions.

Un amor eterno en la memoria colectiva

Más de 25 años después, John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette continúan siendo símbolos de una época y de un amor imposible de separar de su final trágico. La serie Love Story no solo revive su romance, sino que también invita a reflexionar sobre los límites de la exposición pública y cómo, incluso en la cima del glamour, el destino puede intervenir de la forma más inesperada.

Su historia, breve e intensa, quedó suspendida en el tiempo como una de las más recordadas del siglo XX.