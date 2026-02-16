Disney+ lanzó los tres primeros capítulos de la serie de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette:

Paul Kelly es John F. Kennedy Jr. y Sarah Pidgeon es Carolyn Bessette en el primer adelanto de "American Love Story". Foto: Ryan Murphy Productions.

El vínculo de amor y tragedia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette vuelve a cobrar vida de la mano del estreno de la serie antológica de Ryan Murphy. Se trata de Love Story, que ya está disponible en Disney+.

La historia de amor

Fue un romance que mantuvo en vilo a todo un país. John F. Kennedy Jr., considerado una especie de príncipe moderno en Estados Unidos, creció bajo la mirada pública: de niño marcado por la tragedia a soltero codiciado y figura habitual de los medios.

A su lado, Carolyn Bessette deslumbraba con personalidad y estilo propios. Independiente y reservada, pasó de trabajar como vendedora a convertirse en ejecutiva de Calvin Klein y en una colaboradora cercana de su fundador.

Entre ambos surgió una conexión inmediata, intensa e imposible de disimular. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba y captaba la fascinación del público, la presión de la fama y el asedio constante de la prensa comenzaron a tensar el vínculo.

Love Story, serie. Foto: Disney+

Elenco de la serie

La serie, de 9 episodios, cuenta con las actuaciones de Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon en los roles protagónicos, acompañados por Grace Gummer, Naomi Watts, Alessandro Nivola, Leila George, Sydney Lemmon y Constance Zimmer.

De esta forma, Love Story reconstruye el recorrido íntimo y conmovedor de una pareja cuyo amor, lejos de ser privado, terminó convertido en una verdadera obsesión nacional.

Fechas de estreno de los capítulos de Love Story

Episodios 1, 2 y 3: jueves 12 de febrero del 2026

Episodio 4: jueves 19 de febrero del 2026

Episodio 5: jueves 26 de febrero del 2026

Episodio 6: jueves 5 de marzo del 2026

Episodio 7: jueves 12 de marzo del 2026

Episodio 8: jueves 19 de marzo del 2026

Episodio 9: jueves 26 de marzo del 2026

La serie se rodó durante seis meses en Nueva York, a partir de junio de 2025. El actor Paul Kelly fue elegido para interpretar a JFK Jr. apenas tres semanas antes del inicio de la producción, según contó el productor ejecutivo Brad Simpson en una entrevista con Variety.

El guion fue desarrollado por Connor Hines, quien se desempeñó como escritor principal. Además, la producción ejecutiva estuvo a cargo de Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, D.V. DeVincentis y el propio Connor Hines.