La defensa de Juan Darthés pidió la nulidad de la condena de prisión por abuso sexual contra Thelma Fardin

La defensa del actor de 60 años consideró que no existen pruebas de amenazas o violencia, y solicitó el reconocimiento del carácter atípico de la conducta. La sentencia de 6 años fue confirmada en 2024 por un Tribunal de Segunda Instancia.

Juan Darthés, condenado en Brasil a seis años de prisión con régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardin, pidió que el juicio sea declarado nulo.

En diálogo con ‘Noticias Argentinas’, la abogada de Fardin indicó que los letrados del victimario presentaron un recurso especial y extraordinario a las cortes superiores de Brasilia, que aún no fueron admitidos.

Los abogados de Darthés argumentaron que se violó el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386 (inciso tres) del Código Procedimiento Penal, motivo por el cual solicitaron la nulidad de la sentencia.

En sintonía, los representantes legales fundamentaron que la Justicia del país limítrofe se basó en un estándar probatorio ilegítimo al incumplir el artículo 386 (inciso siete), del Código de Procedimiento Penal.

El escrito consigna que se deben declarar nulas todas las decisiones tomadas por el Tribunal Federal para tramitar y juzgar el caso a raíz de que era “incompetente”, así como también el tribunal que recibió la denuncia “con la consiguiente remisión de la causa al Tribunal Estatal de San Pablo“, al no haber elementos que impliquen la intervención de los jueces federales.

Según señaló la presentación judicial, Brasil y Nicaragua no poseen un tratado de cooperación internacional para extradiciones a raíz de que la presunta violación habría ocurrido en el país de América Central durante una gira de la serie juvenil “Patito Feo”, cuando Darthés tenía 45 años y Fardin (16).

La condena contra Juan Darthés en Brasil

La condena contra Darthés fue confirmada en 2024 por un Tribunal de Segunda Instancia, después de que el de primera instancia lo absolviera por falta de pruebas.

La sentencia de régimen abierto le permite salir a trabajar, aunque debe volver diariamente al penal para dormir todas las noches en el establecimiento.

El actor fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien aseguró que fue abusada sexualmente en Nicaragua, durante una gira de “Patito Feo”.