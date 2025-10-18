“F1 La Película” llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se podrá ver el último éxito de Brad Pitt

El film dirigido por Joseph Kosinski desbordó las salas de cine convirtiéndose en una de las producciones más taquilleras del año.

"F1: la película". Foto: Instagram / f1themovie.

La película de la Fórmula 1 llegará pronto a las plataformas de streaming. El film protagonizado por Brad Pitt se convirtió en un éxito que arrasó en los cines. Esta dirigida por Joseph Kosinski, y continúa el estilo de su obra anterior, Top Gun: Maverick, que tuvo a Tom Cruise como actor principal.

La producción producida por Lewis Hamilton en conjunto con Apple TV logró recaudar 628 millones de dólares hasta octubre de 2025 y se ubica como la séptima más taquillera del año.

De qué trata F1: La película

"F1: la película". Foto: Instagram / f1themovie.

Cuenta la historia de Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto frustrado que tiene el corazón cegado por su pasión de correr y cuyos mejores años al volante ya quedaron atrás. Tras un llamado de su amigo vuelve a las pistas con el objetivo de sacar a la escudería de las últimas posiciones del campeonato de constructores y que siente cerca el abismo de la quiebra económica.

En el medio, tendrá que aprender a lidiar con su compañero de equipo (Damson Idris), un joven piloto que le recuerda a él mismo en sus inicios, pero no por las razones correctas. La competencia entre ellos dos se da en el marco de un equipo que no le encuentra la vuelta a un campeonato cada vez más adverso y cuyo futuro parece inevitable.

La película fue filmada durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, por lo que la tensión de las carreras se siente tan intensa como un verdadero Gran Premio. Aparecen además los pilotos reales de las escuderías, como Max Verstappen o Lando Norris. Sin embargo, con el pasar de los años algunos conductores han cambiado de equipo y se puede apreciar a Lewis Hamilton con Mercedes (actualmente está en Ferrari) o Carlos Sainz con Ferrari (hoy en Williams).

F1, la película de Brad Pitt. Foto: X/@toofarST

La historia toca temas sensibles como la lealtad, el heroísmo y la obstinación necesaria para lograr los sueños. La elección de Brad Pitt como actor principal calza justo para un personaje como Sonny Hayes, que representa un héroe cuyos años de oro ya pasaron y sobre el final de su carrera, cuando el tiempo parece haberse acabado, busca redención.

El ambiente del largometraje es atrapante. Los autos, los vestuarios, el paddock, la fábrica de autos y el simulador; todo está construido para volver loco a quienes semana a semana siguen las carreras del Gran Circo. Una película hecha para quienes tienen líquido de frenos en las venas.

¿Cuándo y dónde ver F1 La Película?

Fórmula 1: La película, estará disponible a partir del 12 de diciembre en la plataforma Apple TV. La asociación entre la empresa de la manzanita y Liberty Media, propietarios de los derechos de la categoría, para la producción del film se da en el marco de un cambio de paradigma comunicativo y de marketing sobre la competencia: desde la adquisición por sus nuevos dueños busca llegar a un público más joven y centrado en Estados Unidos.