El artista se presentará en Virasoro Bar. Foto: Sebastián Lans

El guitarrista y compositor Sebastián Lans se presentará en Virasoro Bar, el espacio cultural ubicado en calle Guatemala 4328, en el barrio porteño de Palermo. El cuarteto que conforman Andrés Pellican, Facundo Vidal y Tomás Ferrario llevarán a cabo el primer show del 2026 con dos funciones a realizarse este domingo 15 de febrero para ponerle todo el jazz al fin de semana largo por Carnaval.

La primera función está pautada para las 20.30 y la segunda a las 22.30, en una dinámica habitual que Virasoro Bar y el mismo Sebastián Lans adopta cada vez que se presenta en el espacio cultural. El invitado estrella de la noche será el saxofonista Ramiro Flores.

Lans viene de tocar en varias ocasiones en este último tiempo, pero no con su banda: participó de fechas especiales con los músicos “Pipi” Piazzolla y Mariano Sívori durante diciembre y enero. Ahora se verá las caras con su público para repasar las canciones de su último disco Vuelta Al Mundo y algunas otras pertenecientes a su próximo álbum.

La entrada tiene un costo de $17.000. Aquellas personas que deseen comprarla, pueden comunicarse a través de las redes sociales de Virasoro Bar o bien al número 1135776807.

