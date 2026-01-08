Llora la música: a los 88 años, murió un referente argentino apodado “el Troilo de la trompeta”

La noticia fue comunicada por el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Quién fue Roberto “Fats” Fernández, el trompetista que brilló con los más grandes del jazz y murió a los 88 años.

El artista murió a los 88 años. Foto: INAMU

El mundo de la música argentina está de luto por la noticia que se dio a conocer en las últimas horas: murió Roberto “Fats” Fernández a los 88 años. El prestigioso artista falleció este miércoles 7 de enero y desde el Instituto Nacional de la Música (INAMU) lo despidieron con pesar a través de las redes sociales.

“Lamentamos el fallecimiento de Roberto ‘Fats’ Fernández, trompetista emblemático del jazz a los 88 años de edad”, comenzó el comunicado del INAMU publicado en sus redes sociales oficiales. El músico fue apodado como “el Troilo de la trompeta” por el mismísimo Astor Piazzolla -en referencia al histórico bandoneonista de tango Aníbal Troilo- y compartió escenarios con muchos exponentes del jazz, su género madre.

El músico tuvo una amplia trayectoria y fue apodado "el Troilo de la trompeta" por Astor Piazzolla. Foto: Yahoo Vida Y Estilo

"Un grande posta. A no olvidarlo“, comentó el reconocido artista argentino Tweety González. ”Buen viaje al maestro“; ”Enorme maestro ‘Fats’“; ”Qué pena… aplausos al cielo al gran maestro", fueron algunos de los comentarios expresados por los seguidores de su música.

Murió Roberto “Fats” Fernández: la trayectoria del músico argentino

Nació el 7 de junio de 1937 en el barrio porteño de La Boca. Comenzó a tocar la trompeta de muy joven y fue consolidando una carrera profesional de casi cinco décadas, tanto en escenarios nacionales como internacionales, fusionando el jazz y la música popular.

A lo largo de su carrera, integró el grupo The Georgian’s Jazz Band, formó parte del quinteto del saxofonista Leandro “Gato” Barbieri, fue primera trompeta de Lalo Schifrin y también integró diversas orquestas y agrupaciones junto músicos muy destacados.

Es reconocido por haber grabado piezas musicales y haber compartido escenarios con artistas como Javier Malosetti, Virgilio Expósito, Baby López Furst, Osvaldo Fatorusso, Litto Nebbia, “El Mono” Villegas e incluso con personalidades internacionales del jazz como Dizzy Gillespie, Ray Charles, Chick Corea, los hermanos Marsalis, Paquito D’Rivera, Arturo Sandoval, entre una larga lista de artistas. Además, llegó a dictar seminarios.

Era tan talentoso que incluso Astor Piazzolla lo definió como “el Troilo de la trompeta”. “Fats” Fernández fue un artista muy prolífico que editó alrededor de 300 discos como músico sesionista y editó varios trabajos solistas como Un trompetista de Buenos Aires (1987), New York Sessions & Trabajos Porteños (1989), Cuore (1991), La Música y la Vida (1992), entre otros trabajos destacados.

En su extensa trayectoria, "Fats" Fernandez recibió múltiples reconocimientos: el Premio ACE por Mejor Disco (1992), el Premio Konex de Platino (1995) en la disciplina Jazz Solista y ese mismo año, también ganó 2 Premios Estrella de Mar al Mejor Espectáculo Musical y al Mejor Grupo de Música Popular. "Desde el INAMU reconocemos su inmenso aporte a la música y enviamos nuestras condolencias a sus familiares, colegas y a toda la comunidad del jazz“, concluyó el INAMU en el comunicado.