Folklore, foodtrucks y chocolate caliente gratis: así será el gran festival del 25 de Mayo de cara al próximo fin de semana largo
El festival patrio contará con la participación de más de mil bailarines folclóricos pertenecientes a talleres, academias y ballets de distintos puntos de la provincia. Dónde queda y cómo llegar.
Con entrada libre y gratuita, el domingo 24 de mayo se realizará el Gran Pericón del 25 de Mayo en el Monumento al Pueblo Puntano, en Juana Koslay, provincia de San Luis. La propuesta invita a disfrutar de una jornada llena de folklore, tradición y actividades para toda la familia.
El evento se desarrollará de 12 a 17 y contará con la participación de más de mil bailarines folclóricos pertenecientes a talleres, academias y ballets de distintos puntos de la provincia, quienes protagonizarán una gran muestra colectiva en homenaje a las tradiciones argentinas.
Gran Pericón del 25 de Mayo: qué otras actividades habrá en el festival folclórico
Además de las presentaciones artísticas, habrá foodtrucks, patio de comidas y stands de emprendedores locales, con distintas propuestas gastronómicas y productos regionales para recorrer durante toda la tarde.
Uno de los momentos destacados será el tradicional Chocolate Patrio, que será otorgado por el Ejército, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.
La actividad se realizará al aire libre y está pensada como un espacio de encuentro para vecinos, turistas y amantes de la cultura popular.
Cómo llegar a Juana Koslay desde la capital de San Luis
Juana Koslay es una ciudad ubicada a unos 8 a 12 kilómetros de la capital de San Luis, hacia el este, dentro del departamento Juan Martín de Pueyrredón. Se la conoce como la “Ciudad Verde” y forma parte del Gran San Luis.
En auto
Desde el centro de San Luis capital podés ir por:
- Avenida del Fundador
- Avenida del Viento Chorrillero
- Ruta Nacional 7
- El trayecto demora aproximadamente entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tránsito.
En colectivo
Hay varias líneas interurbanas que conectan San Luis capital con Juana Koslay, entre ellas:
- JK Interurbano
- 1700 Interurbano
- 300 Interurbano
- 400 Interurbano
- Muchos salen desde la zona céntrica y también desde la terminal.
- Si llegás desde otra ciudad, podés tomar el colectivo desde la terminal: Terminal San Luis.
Qué hay para visitar en Juana Koslay
Entre los lugares más conocidos están:
- Monumento al Pueblo Puntano
- Dique Cruz de Piedra
- Cerro de la Cruz
- Complejo Ave Fénix