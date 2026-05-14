Festival de folklore. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Con entrada libre y gratuita, el domingo 24 de mayo se realizará el Gran Pericón del 25 de Mayo en el Monumento al Pueblo Puntano, en Juana Koslay, provincia de San Luis. La propuesta invita a disfrutar de una jornada llena de folklore, tradición y actividades para toda la familia.

El evento se desarrollará de 12 a 17 y contará con la participación de más de mil bailarines folclóricos pertenecientes a talleres, academias y ballets de distintos puntos de la provincia, quienes protagonizarán una gran muestra colectiva en homenaje a las tradiciones argentinas.

Gran Pericón del 25 de Mayo: qué otras actividades habrá en el festival folclórico

Además de las presentaciones artísticas, habrá foodtrucks, patio de comidas y stands de emprendedores locales, con distintas propuestas gastronómicas y productos regionales para recorrer durante toda la tarde.

Uno de los momentos destacados será el tradicional Chocolate Patrio, que será otorgado por el Ejército, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividad se realizará al aire libre y está pensada como un espacio de encuentro para vecinos, turistas y amantes de la cultura popular.

Monumento al Pueblo Puntano, San Luis. Foto: Google Maps.

Cómo llegar a Juana Koslay desde la capital de San Luis

Juana Koslay es una ciudad ubicada a unos 8 a 12 kilómetros de la capital de San Luis, hacia el este, dentro del departamento Juan Martín de Pueyrredón. Se la conoce como la “Ciudad Verde” y forma parte del Gran San Luis.

En auto

Desde el centro de San Luis capital podés ir por:

Avenida del Fundador

Avenida del Viento Chorrillero

Ruta Nacional 7

El trayecto demora aproximadamente entre 15 y 20 minutos, dependiendo del tránsito.

Juana Koslay, San Luis. Foto: Google Maps.

En colectivo

Hay varias líneas interurbanas que conectan San Luis capital con Juana Koslay, entre ellas:

JK Interurbano

1700 Interurbano

300 Interurbano

400 Interurbano

Muchos salen desde la zona céntrica y también desde la terminal.

Si llegás desde otra ciudad, podés tomar el colectivo desde la terminal: Terminal San Luis.

Qué hay para visitar en Juana Koslay

Entre los lugares más conocidos están: